澎湖合界漁港驚見「深海怪物」　上萬尾臭肚魚夜間群聚現異象

記者陳洋／澎湖報導

澎湖西嶼合界漁港昨日深夜突然出現上萬尾象魚〈俗稱臭肚魚〉，群聚在碼頭旁一起游動，如同深海怪物一般，令人稱奇！澎湖海洋生物研究中心表示，象魚是群聚性無誤，但為日行性動物，夜間活動是有點反常。

▲澎湖西嶼合界漁港昨日深夜突然出現上萬尾象魚〈俗稱臭肚魚〉，夜晚群聚在碼頭旁一起游動 。（圖／記者陳洋翻攝）

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許多民眾以為是馬鞍颱風外圍環流影響入港避風，或是追逐漂浮藻類食物，還是被其他大魚追逐，甚至有人以為發生海洋異象，讓象魚驚慌逃入港區內避難。

在地民眾也表示，在這邊二十幾年從來沒看過這種情形，今天特地一大早再過來漁港看已經沒看到昨晚的景象了！只剩幾隻象魚在港邊游動，今晚會再來碰碰運氣，看還能不能看到此奇景。

▲初步研判可能是港口燈光太強，讓象魚群誤以為是白日或覓食時間到了，才會集體出現在港邊群游。（圖／記者陳洋翻攝）

澎湖縣農漁局指出，象魚是群聚性動物，以群游方式在海中壯大身形，躲避覓食性動物，但象魚是日行性動物，鮮少夜間活動，同時由照片及影片判斷，未出現體弱或長寄生蟲情形，因此初步研判可能是港口燈光太強，讓象魚群誤以為是白日或覓食時間到了，才會集體出現在港邊群游。

農漁局也呼籲，民眾近期如果在漁港內、潮間帶或其他漁場有發現有與往年不一樣的現象出現，可以通報本局來掌握了解。