苗栗路口科技執法9／1上路！這些違規全都錄　警宣導影片報你知

記者蔡文淵／苗栗報導



苗栗縣警察局建置路口多功能科技執法系統已經完成驗收，訂於111年9月1日起正式執法，警察局特別製作宣導影片，提醒用路人應遵守交通規則以免遭受取締，也預先達到防制交通事故成效。

▲苗栗縣新增10處路口多功能科技執法完成驗收，9月1日起正式執法。（圖／苗栗縣警局提供）

中央為強化道路交通安全，補助全國在路口建置科技執法設備，而苗栗縣獲補助10處，警察局著手針對全縣易違規及肇事路口，挑選10處建置路口多功能科技執法系統，地點分布:頭份市5處，苗栗市2處，竹南、公館、苑裡各1 處，藉由AI科技智慧偵測違規行為，避免執法爭議及減少員警負擔。

縣警局交通隊表示，執法的項目從原有的闖紅燈、超速等，更能偵測機車未兩段式左轉、車輛未禮讓行人、逆向行駛、未保持路口淨空及不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示行駛等交通違規。

為了讓民眾更加了解多功能科技執法系統運作方式，警察局也製作宣導影片，針對運作原理、違規態樣詳細說明，好讓民眾知悉，而預先導正用路習慣，避免違規受罰。民眾可到「苗栗縣警察局」網站或臉書粉絲團搜尋「科技執法宣導影片」瀏覽。

▲▼苗栗縣新增10處路口多功能科技執法完成驗收，9月1日起正式執法。（圖／苗栗縣警局提供）