越配揪同鄉偷砍紅檜樹瘤　盜168公斤值90萬被捕：賺錢養自己

記者邱中岳／台北報導

保七總隊在日前查獲有台籍越南女，專門找逃逸同鄉鎖定南投仁愛鄉的山區紅檜樹瘤盜採，警方起獲168公斤，估計市值達90萬元，該集團主要透過台籍越南籍女子找逃逸同鄉上山砍樹，再轉載到山下，由該名越南籍女子負責兜售銷贓。

警方調查，42歲的陳姓越配，來台20多年領有身分證，但是卻找來3名逃逸的越南籍男子，到南投縣仁愛鄉的山區，專門鎖定貴重的紅檜樹瘤，並將其砍伐後交由50歲的厲姓男子載送下山，期間還找40歲的黎姓陸配及其19歲的潘子負責把風。

▲台籍越配成盜採紅檜樹瘤的主嫌，因為與丈夫離婚，為了養活自己才涉險砍紅檜賺錢。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後趁7人準備上山時，在路上將其攔下，並起獲20塊紅檜樹瘤，總重量約168公斤，初步估計市值達90萬元，調查後發現，陳姓越配在5個月前就開始從事盜採的不法行為，警方訊後依照森林法將7名嫌犯移送地檢署偵辦。

▲越配找來姊妹把風，由厲姓男子負責載送3名逃逸外勞上山砍伐紅檜樹瘤變賣。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳女向警方供稱，因為嫁來台灣後，因故與丈夫離婚，想多賺點外快，所以私下聯繫逃逸同鄉等人，跑到山上盜採紅檜，最後被警方逮捕，陳女向警方供稱，因為離婚要獨立生活，才想說盜採紅檜樹瘤變賣。