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復振原民文化功不可沒！王成發總頭目辭世　原民會頒獎章哀悼

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往致哀，並頒發表揚狀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往致哀，並頒發表揚狀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣原住民族前總頭目王成發（Tapang ci Towid Namoh），8月15日於太巴塱部落家中蒙主寵召，花蓮縣長徐榛蔚25日前往致哀，並頒發表揚狀，感謝王成發頭目長期以來為部落發展，以及原住民文化傳承的無私奉獻。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往致哀，並頒發表揚狀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚細數與王成發頭目相處的過程，他總是帶著慈愛的關懷身邊的人與部落族人，在我們跌倒的時候以智慧協助解決難關。聽聞王成發頭目與世長辭的消息，聞者莫不感到哀痛逾恆。今天在此與大家共同追悼，衷心祝福王成發頭目安息主懷，我們會永遠懷念這位充滿智慧與溫暖的原住民族巨人。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往致哀，並頒發表揚狀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

立法委員傅崐萁表示，王成發頭目擔任太巴塱總頭目多年，早年遠赴國外工作，但沒有忘記部落族人的需要，返回部落之後，擔任光復鄉民代表時為部落族人發聲，爭取基礎建設與民生所需，深得族人們的信任。2000年時，擔任花蓮縣原住民族部落工作事務組長聯席會總會長（部落族人稱為總頭目），多次大型活動發表演說，振奮人心。而後因優異的族語能力和傳統知識，受聘為Cilangasan阿美族部落學校校長及東華大學駐耆老及文化顧問，對於族語的傳承與復振功不可沒。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往致哀，並頒發表揚狀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

立委傅崐萁表示，王成發對族語的傳承與復振功不可沒。

原民會副主委林碧霞代表原民會頒發二等原住民族獎章，對王成發頭目一生對阿美族文化的貢獻，對部落事務的推動表達敬意，鼓勵大家一起面對人生的無常與無奈。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往致哀，並頒發表揚狀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

原民會頒贈二等原住民族獎章，表彰王成發頭目一生對阿美族文化的貢獻。

前花蓮縣長謝深山，立法委員鄭天財，花蓮縣議員蔡依靜，桃園市議員楊進福，眾多部落族人和各界仕紳一同出席追悼王成發頭目。

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