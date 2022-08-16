「這邊吃不好」屏東女疑胞弟求救　曝柬埔寨老闆「給兩條路」

記者陳崑福／屏東報導

立委周春米與伍麗華16日上午在周春米服務處召開記者會，有3位親人在柬埔寨的原民朋友，其中一位姊姊透露在柬埔寨的孩子以「這邊吃不好」口吻，疑似發出求救訊號，她追問弟弟怎麼了、趕快回家，弟弟說，老闆說有兩條路，一條準備美元贖金，一條再招5個人進去，令她擔憂弟弟的情況。

▲姐姐憂心弟弟在柬埔寨安危 。（圖／記者陳崑福翻拍）

出面的婦人表示，弟弟7月10日過去，大概去了1個月了，「因為很不放心，所以經常聯絡」；有時會傳一些家人生活照給弟弟看，弟弟會回說，「那麼好，你們出去玩喔、去游泳喔，去做什麼喔......。」

她說，剛開始問弟弟過得如何，他都只會用「很好、平安」一兩個字回答而已，目前有固定時間和弟弟聯絡，雖然可以聯絡，有時弟弟又不講話；有時聊天，弟弟會誇講公司很好、老闆很好，「我要趕快給公司賺錢、有獎金可以回家」，可是到了晚上又會說「我想回家」。

問弟弟吃什麼，他回答「這裡東西不好吃」類似的話，婦人認為，「我們感覺是在求救訊號」；追問怎麼回家？弟弟回說，「老闆說有兩條路，一條準備美元贖金，一條再招5個人進去。」

她說現在人不好招，弟弟則回答「對啊」，所以要繼續工作；對於弟弟在柬埔寨的情況，她十分擔心。