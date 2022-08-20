再從柬埔寨接回4受騙小孩　伍麗華曝關鍵：熱心民眾無息借錢

▲立法委員伍麗華 。（圖／取自伍麗華臉書）

記者陳崑福／屏東報導

立法委員伍麗華臉書po文，昨(19)晚又有一位受騙孩子平安返台，陸續又有4位孩子陸續返回，消息令人震奮。她今(20)日難掩興奮表示，孩子能陸續平安回來，是有善心人士願意無息借錢給這些孩子的家人，一年無息，讓孩子的父母將錢還給孩子「欠」公司的錢，期盼有善心人士加入行善行列，幫助小孩平安回來。

伍麗華表示，昨晚返國的孩子，是位男孩，今年22歲，住屏東，畢業後為找工作，看到高薪、工作輕鬆等徵 才內容，與同學、朋友、親戚一起出國工作，由於彼此認識，覺得安全，就一起出國到柬埔寨工作，不是踏入危險工作環境中。

孩子到柬埔寨後，與家人聯絡，才知狀況，家人緊張向她求助，由於孩子的公司認為孩子積欠公司的錢，如果要回台，必須歸還積欠公司的錢，但孩子家人無法籌到錢，相當憂心。

伍委員說，她很幫孩子的家人想辦法借錢，效果不如預期，於是想到請善心人士先借錢且一年無息給孩子的家人償還公司的錢，等孩子回來工作賺錢才還，有善心人士願意幫忙借錢給他們，昨晚平安返國的孩子就是這樣回來的。未來4個也是相同模式，但還有其他孩子需要救援，她拜託善心人士加入幫助行列。

伍委員強調，孩子的公司都強調，孩子欠公司的錢當然要，是還公司，不是贖金。而柬埔寨政府加強掃蕩不法，致孩子「欠公司」的錢越降越低。