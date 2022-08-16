「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉

記者陳崑福／屏東報導

近日柬埔寨工作詐騙案頻傳，引起社會恐慌，屏東原鄉一位受害人的哥哥控自己在求助警方時卻遭到羞辱，「你妹妹就是出去賺錢賺太爽，不想回來了啦！」，讓他相當心痛，發生地的枋寮警分局派員調查屬實，縣警局長劉印宮震怒，加重懲處，記過1次，向當事人致歉，並透過外交部協助營救作業。

被害人的哥哥說，他與妹妹出身貧困家庭，父母從小就不在，某日妹妹突然說要離家工作，自此便再未返家。他與妹妹每天視訊聯繫，而妹妹也很聰明，即使被控制了，仍會在視訊時刻意帶出一些畫面讓他了解情況。

▲枋寮警分局針對員警受理民眾報案引發不良感覺做說明 。（圖／記者陳崑福翻攝）

他表示，常常在妹妹的視訊畫面中看見有男生的腳，根據他對妹妹的了解，妹妹不是喜歡穿短褲的人，但妹妹卻多次將畫面帶到自己的大腿內側，「一個女生在這麼多男生的環境怎麼可能穿這樣」，他推斷「妹妹很明顯是遭受凌虐或被侵犯」。

他指出，妹妹曾經失聯，而妹妹對此的說法是自己原本要到歐洲的葡萄場工作，但因與男友想家而逃跑，才繼續滯留在柬埔寨，而他不知道妹妹的話是真是假，「如果是真的，那她被侵犯的事實就很明確了」。因此他求助警方，卻遭到警方羞辱。

該事經媒體披露，屏東縣警方展開追查，查出是因一個月前，報案人的親人受到FB徵人廣告的吸引而前往柬埔寨打工。由於親人已經出國，報案人在7月23日上午8時30分到枋寮警分局枋寮派出所尋求員警協助。

經查該所陳姓員警當時聽聞案情後，由於認為此犯罪屬新型態犯罪手法而欠缺警覺性及同理心，於過程中有言語不當情事，致報案人認為遭辱，此部份經查證屬實，已從嚴加重記過一次處分，並加強教育訓練，以免再次發生。

另有關該親人遭詐騙出國情事，枋寮警方已依規定受理並協助報案人致電外交部領事事務局海外急難救助專線請求協助