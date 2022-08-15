屏東原鄉青年被騙赴柬埔寨　蘇清泉反問政府為原住民做了什麼

▲蘇清泉臉書籲民眾海外求職要停聽看 。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東原民被人口詐騙案至柬埔寨；參選屏東縣長的蘇清泉今(15)日臉書po文除譴責罔顧人道的人口販運集團外，更關心的是釜底抽薪，杜絕類似悲劇再度發生

蘇清泉po文「看到ETtoday東森新聞雲報導屏東原民被騙到柬埔寨求助的新聞，讓他很憤怒，除了譴責罔顧人道的人口販運集團外，更關心的是要想出一套釜底抽薪辦法，才能杜絕類似悲劇發生。

文中又，「有工作、有錢賺」是人民的基本需求，屏東縣在執政者無法有全面統整性的思維下，致使年輕人在自己的故鄉難有發展的機會！這些年來，他看到縣府在原鄉的作為熱衷「辦活動」-收穫季、村運、美食節、鄉運…，花無數的經費，做了煙火式的政策。然而活動過後，原住民得到了什麼？原鄉的年輕人依然只能離鄉背景到外地找工作，這真的是「安居樂業」嗎？

「清泉認為應該把經費用在有意義的地方，培養原住民，提升職業技能，擁有一技之長，確保在家鄉有穩定的收入，如果原民年輕人有這樣的能力，誰要去柬埔寨、屍骨無存生死不明？ 試問政府經費是否欠缺妥善規劃與應用？從中央原民委員會到屏東縣原民處沒有責任嗎？

清泉身為人父，能體會一般父母的心情–只希望孩子能平安，能穩定生活，能一家人團聚一起」。