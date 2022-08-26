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全球最酷33條街道！台北「永康街」名列第4首度上榜

▲台北市永康街入榜「全世界最酷的33條街」。（圖／翻攝自《Time Out》官網）

▲台北市永康街入榜「全世界最酷的33條街道」。（圖／翻攝自《Time Out》官網）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

各國的城市街道通常有各自的風情及特色。著名的「Time Out」文化通訊周刊25日公布2022年全球「最酷街道」名單，有33條街道入榜，令人驚喜的是，台灣這次榜上有名，台北永康街名列第4。

根據《Time Out》周刊報導，今年他們從全球挑選了2萬人問了一個問題：你所在城市最酷的街道是哪條？ 並請相關專家對街道的美食、娛樂、文化以及社區進行排名，得出第二屆年度「全世界最酷的33條街」名單，今年有33條街道入榜，比去年首屆增加了3條，新增台北、孟買、雅典等幾個城市。

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今年名列第一的是加拿大蒙特利爾的惠靈頓街（Rue Wellington），「Time Out」編輯表示，這條街有最好的雞尾酒吧、一流的早午餐點以及城裡最好的三明治，還有城市沙灘，街景美如畫又十分繁榮，且將在2023年變成徒步街道，預期將會增加更多的特色。

第二名的格特魯德街（Gertrude Street）原本是人煙罕至的地方，但因靠近市中心而逐漸繁華起來，繁榮的同時又不失原有的郊區寧靜的感覺，是文化融合非常成功的街道！第三是蘇格蘭格拉斯哥的大西部路（Great Western Road），擁有歷史悠久的古董店、精釀啤酒、以及時髦的咖啡廳，悠閒中又極富時尚及美感。

第四是2022年首次在名單出現的台北永康街，介紹中提到條位於東門街區的小巷裡，到處都是一流的餐廳且又有傳統油炸小吃、美味的甜品店，擁有高檔精品店的同時又仍保有歷史悠久的茶室。除了美食以外，他們認為永康街具有獨特的個性化氛圍，街道上的建築物、林立的傳統藥房和珠寶作坊也非常吸引人。文中還指出，這裡的招牌芒果雪花冰又大又甜...。

▲台北市永康街入榜「全世界最酷的33條街」。（圖／翻攝自《Time Out》官網）

▲《Time Out》對永康街進行介紹。（圖／翻攝自《Time Out》官網）

下面是《Time Out》周刊整理出的「全世界最酷的33條街」名單：

1. 蒙特利爾Rue Wellington

2. 墨爾本Gertrude Street

3. 格拉斯哥Great Western Road

4. 台北市永康街

5. 哥本哈根Værnedamsvej

6. 奧克蘭Karangahape

7. 香港太平山街

8. 曼谷Yaowarat Road

9. 柏林Oranienstrasse

10. 舊金山Hayes Stree

11. 墨西哥城Avenida Ámsterdam

12. 雅典Kolokotroni

13. 洛杉磯Avenida Virgil

14. 多倫多Ossington Avenue

15. 麥德林Vía Provenza

16. 邁阿密Calle Ocho

17. 倫敦Deptford High Street

18. 里斯本Praça das Flores

19. 阿克拉Oxford Street

20. 芝加哥Wentworth Avenue

21. 曼徹斯特Cutting Room Square

22. 都柏林Capel Street

23. 杜拜Jumeirah Beach Road

24. 雪梨Enmore Road

25. 東京神樂坂

26. 開普敦克Kloof Street

27. 伊斯坦布爾Süleyman Seba Caddesi

28. 馬德里Calle Echegaray

29. 紐約MacDougal Street

30. 巴塞隆納Carrer del Comte Borrell

31. 波士頓Newbury Street

32. 孟買Colaba Causeway

33. 新加坡Everton Roa

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