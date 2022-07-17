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「房子歪一排」傳出煞車尖叫聲　網議：是惡夢！奇特原因曝光

▲▼斜率31.5％世界排名第2的舊金山街道（圖／鱸魚提供）

▲斜率31.5％的舊金山街道。（圖／臉書粉專「鱸魚」授權引用）

實習記者徐芷儀／綜合報導

舊金山因為高低起伏的丘陵地形，形成了獨特的城市景觀。對遊客來講，走訪這座建在山上的城市，等於連續爬過三座大山，在這裡考驗的是駕駛人的開車技巧和心臟，開車速度不能太快，這樣才能在紅燈時順利停下來，遇到路邊停車時更是需要時時踩穩煞車。

鱸魚是一名矽谷工程師，他時常會在臉書分享那些不為人知的矽谷人、矽谷事，從他的文章中可以看到在矽谷發生的各種令人省思、驚奇或發笑的小故事。近日他分享了一張「幾輛車子停在一排歪斜房子前」的照片，乍看之下認為這個房子斜成這樣怎麼可能還住得了人？是不是房子要塌了？

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▲▼斜率31.5％世界排名第2的舊金山街道。（圖／鱸魚提供）

▲車、房都超歪。（圖／臉書粉專「鱸魚」授權引用。）

鱸魚在貼文中分享到，「大家都知道舊金山的街道非常非常陡，有時已經陡到不顧後果。很難想像有人就住在這樣的坡道上，更難想像亞馬遜是怎麼送貨的。這裡的住家顯然不可能騎腳踏車，家裡也不可能有人坐輪椅，出來遛狗散個步，狗和主人都會累死，要不就是摔死」。

鱸魚還寫到，菲爾伯特街（Filbert Street）這條街的斜率是31.5%， 據說是西半球最陡的城市街道。而這些街道之所以會有如此陡峭的角度據說是因為，當年英國人在紐西蘭興建道路時，是由人在倫敦的計劃者所規劃出來，只看平面地圖，沒有考慮到當地實際地形的高低起伏。

▲▼加洲道路指示。（圖／翻攝自《加利福尼亞州駕駛手冊》）

▲ 《加利福尼亞州駕駛手冊》停車指示圖。（圖／截取自《加利福尼亞州駕駛手冊》）

鱸魚表示，「站在坡底你會不時聽到煞車尖叫聲，聞到煞車皮燒焦味，看到地上全是輪胎磨出的黑印」、「路邊停車則是第二個大魔王，如果是在下坡，方向盤要向右轉，如果是上坡，方向盤要向左轉，讓車子慢慢滑下去，把前輪卡在人行道邊上。」有趣的是，加州官方發行的駕駛手冊上也非常明確的標示出來。

雖然有陡峭的道路、不好停車、煞車皮磨損大這幾個因素的存在，但是鱸魚特別說到「別小看這些房子，儘管有這麼多問號，卻還貴得不得了， 這一帶的房價每坪大約台幣210萬，至於屋齡嘛⋯⋯平均不過才100年而已。」最後鱸魚甚至笑說，「在舊金山只要把街道當作水平面，就可以拍出電影《天能》那樣的劇照，完全不需要動手腳」。

許多網友看到這張照片後留言分享，「想想買了一顆西瓜正想搬下車，手滑了 ，真是惡夢」、「好懷念當時放學走路回家爬坡下坡簡直是在健行的日子」、「有時候會看到外地遊客的車子飛起來」、「停車真的好刺激」。

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舊金山街道停車鱸魚

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