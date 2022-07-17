罹癌女兒想吃雞蛋糕…爸從台大醫院「狂奔到永康街」　結局暖哭網

▲林爸爸從醫院跑到永康街買雞蛋糕。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者朱祖儀／綜合報導

父愛讓人感動！苗栗一名林姓小妹罹患癌症，特別北上治療，期間非常想吃一間雞蛋糕，林爸爸為了滿足女兒的要求，特別從台大兒童醫院一路狂奔到永康街購買，老闆得知後非常感動，隔天特別送2份雞蛋糕到醫院，希望對方可以吃得開心。文章曝光後感動7千多名網友。

一名網友在臉書「爆怨公社」分享數張聊天紀錄，看到林小妹這次北上住院，想起先前病友請的雞蛋糕，覺得相當懷念，林爸爸為了滿足女兒的願望，就特別到永康街購買。不過因為他不熟台北的路，又不會坐捷運，也捨不得花錢坐計程車，所以就從醫院一路跑步到永康街，花了30分鐘才抵達，剛拿到雞蛋糕又得跑回去。

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雞蛋糕老闆得知林小妹家中的狀況後相當心疼，本來不想收錢，但林爸爸把錢放下後就隨即趕回醫院。老闆為了能夠盡一份心力，就主動聯絡林爸爸說，想親自送熱騰騰的雞蛋糕給林小妹享用，得到許可之後，也在隔天準備了2份送到醫院。

▲老闆親自送雞蛋糕給林小妹。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

林爸爸看到老闆的心意相當感動，打電話不停致謝，林小妹也說比前一天的更好吃，老闆見狀表示，希望未來有機會林小妹可以親自到現場品嘗，林爸爸聽到後忍不住哽咽說，「希望能好起來」。原PO表示自己看到這段故事後，眼眶也忍不住濕了，「希望能讓這社會的氛圍，增加一點溫暖的感度」。

PO文曝光後感動到超過7千名網友，表示「好暖，好人一生平安，祝小妹妹早日康復」、「好棒的店家，社會要多一點互相關愛」、「雞蛋糕裡面偷偷放了洋蔥~小朋友早日康復」、「父母真的很偉大」、「父親的愛，永遠沒有止盡」、「現在的社會就是需要這樣善良的人，帶給大家溫暖」、「希望下次是小妹妹康復後自己跑來買」。