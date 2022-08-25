他爆料正妹女警「長期請病假」：還能一直遊山玩水接業配

▲正妹女警被爆料，長期請病假還到處玩樂、接業配。（圖／翻攝自ig@6v6v6v6v_）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友24日在臉書社團爆料，有一名女警2021年10月起開始請病假至今，且病假期間一直到處旅遊及接業配，使原單位的其他人工作更加繁重，希望警局能重視病假的審核。貼文一出立刻引發網友熱烈討論，而多數網友力挺女警說「不合法你就去檢舉嘛」、「如果她的請假是合法的，有什麼好公審？」

原PO在臉書社團「爆怨公社」爆料，有一名「網紅」女警2021年10月開始請病假請到現在，「雖說是病假期間，卻還能見到她一直在遊山玩水，還能接業配，真的很厲害」、「公務人員服務法今年才修正通過，考試院都還沒施行就在兼職」。

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他直言，「當事人卡著單位佔缺，也沒辦法派補新的女警，使原單位的女警工作更加繁重，希望警局能重視超長病假的審核，保護其他工作崗位上警察的權益」，最後更附上女警IG，直接點出女警身份。

▼網友爆料有女警長期請病假，病假期間還一直到處遊山玩水。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出立刻引發網友熱議，不過多數網友看了貼文後力挺女警，有人說「若人家依法請假是沒問題的，畢竟請延長病假，是需要打報告跟檢附診斷書」、「不合法你就去檢舉啊」、「人家長官說好，同意給假就好，關你X事」。

對此，被點名的女警24日解釋，自己本身患有憂鬱症，曾多次自殘被家人通報，經長官建議及警局評估後，才會請假返鄉就醫休養，平常有7成時間待在家足不出戶，3成時間與男友、家人出門散心，期間絕無接任何業配，更強調她早已開始上班了，希望大家不要再有過激言論。

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