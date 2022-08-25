模擬殺警案「近身攻擊來不及拔槍」　警界葉問提醒：手護頭再踢腳

記者許權毅／台中報導

台南殺警案震驚社會，各界更加重視警察執勤安全。台中大甲分局請來有「警界葉問」的技術教官陳昱佑，分享警員執勤時面對緊急狀況的處置方式。陳昱佑表示，歹徒若突近身攻擊，來不及拔槍時，要先用雙手護頭抵擋傷害，再利用腳前踢創造與嫌犯的距離。

▲台中大甲分局技術教官陳昱佑指導執勤技巧。（圖／記者許權毅翻攝）



陳昱佑提醒，如果是警員攔車盤查，遇到對方拒檢時，上前強迫熄火、搶鑰匙或是強拆安全帶都有風險，反而可先「拉腳」讓他失去平衡，對方無法踩油門，再由其他同仁趁機拔除鑰匙等動作，將風險降低。

▲以嫌犯近距離攻擊為例，要如何快速決策與武器抽換相當重要。（圖／記者許權毅翻攝）



大甲分局也加入模擬課程，其中一項與台南案雷同，均是在高壓情況中如何快速判斷武力決策、武器抽換與轉換之間的訓練。

陳昱佑是現任大甲分局技術教官，也曾在台中市保安大隊霹靂小組任職，以教導員警執勤安全要領與技術為主。市警局先前也請陳昱佑拍攝影片宣導反毒，因為在影片裡打木人樁，被稱為「警界葉問」。

陳昱佑的課程指導內容，也包含加強員警武力決策能力，以及武器拔抽等應變速度，若武器拔抽有問題，可嘗試調整S腰帶、練習流暢度或是多模擬情境，他也呼籲同仁加強體能狀態，才能讓肌耐力跟上突發狀況。