高雄男中暑痛苦坐分隔島　原來暢飲啤酒解渴...醫喊母湯啦！

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名林姓男子因為天氣酷熱，所以跑到楠梓區跟朋友小酌，下午3點左右後，卻因中暑坐在馬路分隔島，表情十分痛苦，最後員警獲報前往處理，通知救護車送醫；國內知名耳鼻喉科醫師陳津甫表示，天氣炎熱喝啤酒補充水份，反而會導致中暑的機率增加。

▲林姓男子喝完啤酒步行離開時，發生中暑坐在分隔島 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

66歲的林姓男子21日到楠梓找朋友，因為天氣太熱，跟朋友喝上兩杯消暑，下午3點左右離開之後，一路走到了右昌街，整個人感覺非常暈眩，連站都站不穩，只好坐在分隔島，路過的民眾看到他十分痛苦，通知員警到場處理，員警抵達後立刻通知救護車送醫，警方表示林男應該是中暑。

▲林姓男子喝完啤酒步行離開時，發生中暑坐在分隔島 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

國內知名耳鼻喉科醫師陳津甫表示，很多人在夏天的時候，喜歡喝啤酒解渴，雖然啤酒可以補充水份，不過酒精會讓「血管擴張」，在這種情況下會更容易發生中暑情況。陳津甫說，「天氣熱應該補充水分跟電解質，像是運動飲料，因為天氣熱大量的汗排出，汗裡頭有電解質，電解質損失的情況下，適度補充電解質，對解渴跟身體才有好處。」

陳津甫也提醒，電解質不足會造成喝水不容易解渴，有些人因為解不了渴就刻意喝更多水，結果喝太多又無法吸收，就產生腹瀉現象，腹瀉更容易脫水，所以補充運動飲料是不錯的選擇。

▲國內知名耳鼻喉科醫師陳津甫。（圖／記者吳奕靖攝）