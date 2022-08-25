洗腎者注意！高醫「微根除計畫」殲滅C肝達9成　登國際期刊

▲高醫攜手南台灣22家洗腎機構，將洗腎患者罹C肝感染率降至1%，榮獲SNQ國家品質獎，論文刊登於國際頂尖醫學期刊《GUT》。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名謝姓婦人先後感染B型、C型肝炎，期間又罹患尿毒症，須終身洗腎，不過她沒被惡疾擊垮，接受口服新藥治療，3個月就剷除體內C肝病毒。高醫自2019年起攜手22家血液透析機構，將洗腎患者C肝感染率自8%降至1%以下，超過九成C肝洗腎換者已治癒，傲人成果於2021年榮獲SNQ國家品質獎，論文更獲刊在國際頂尖醫學期刊《GUT》。

▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝病防治中心主任黃志富教授。（圖／記者許宥孺攝）

高醫肝炎防治中心主任黃志富教授表示，據衛生福利部統計，國內每年約有1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，其中C肝是危害肝臟的病毒之一；而洗腎患者有較高感染C肝的風險，一旦感染也有較高的死亡率和併發症，因此洗腎患者接受C肝治療至關重要。

▲謝姓婦人接受治療後，3個月內就殲滅體內C肝病毒。（圖／記者許宥孺攝）

謝姓婦人年輕時就感染B肝，近30歲時就發現罹患尿毒症，從此過著洗腎的歲月，期間又檢出C肝病毒，她每週3天自行開車，遠從岡山到高醫洗腎，迄今長達28年之久，「有些醫護人員都退休了、阿長都換了2個」，她感謝血液腹膜透析室主任邱怡文等醫護團隊及C肝醫護團隊用心的照顧，讓她能成為人生「腎」利組，更在短短3個月內就清除體內的C肝病毒。現在的她生活如常，在工廠做品管工作，期待疫情紓緩後，再度跟著家人開心出國旅遊。

▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科主任黃釧峰教授。（圖／記者許宥孺攝）

高醫肝膽胰內科主任黃釧峰指出，目前全國有700多家洗腎機構，共服務9萬多名洗腎病友，其C肝抗體陽性率約為12%、逾1萬名腎友感染過C型肝炎。而高醫C肝微根除計畫的定義比照WHO，希望達成每家洗腎中心須有9成以上的C肝患者接受治療，以及洗腎中心的C肝盛行率，在治療行動後要降低8成以上。

▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院腎臟內科主治醫師邱怡文。（圖／記者許宥孺攝）

高醫血液透析室邱怡文主任也表示，洗腎患者若感染C肝，易感染給身旁的人，甚至醫護人員都有接觸風險；一般C肝病人若不接受治療，不僅可能惡化為肝硬化、肝癌，也會造成腎臟損傷、甚至糖尿病控制不良等全身性問題，呼籲有肝炎的腎友應盡早接受治療，也希望全國血液透析機構總動員參與C肝殲滅行動。

高醫肝膽胰內科及肝炎防治中心，自2019年起攜手南台灣22家血液透析機構，共500名醫護人員及2300名血液透析患者，透過全面篩檢、在地治療與及時轉介，成功將洗腎患者的C肝感染率從原本8%降至1%以下，降幅高達9成以上，其中超過9成C肝洗腎患者治療痊癒。

這項傲人的成果於2021年榮獲SNQ國家品質獎，論文獲刊在國際頂尖醫學期刊《Gut》，這也是全世界首篇洗腎室根除C肝的相關論文，可作為其他國家治療策略的參考。

▲透析患者有較高感染C肝的風險，一旦感染也有較高的死亡率和併發症。（圖／高醫提供）