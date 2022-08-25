獨／皮九帽曝光！高雄診所搭「七美帽」做百頂　病患搶光了

記者吳奕靖／高雄報導

澎湖縣七美鄉的「七美帽」，總共七個「美」字就秀在帽子前端，帽子一出引發社會熱烈討論，不少單位學習效仿，現在就連診所學起「七美帽」，推出「皮九帽」，顧名思義就是在帽子上有九個「皮」字，沒想到才一推出當天，就被病患索取一空，讓診所都大感意外。

▲抓緊七美帽的話題，高雄皮膚科診所也推出「皮九」帽 。（圖／記者吳奕靖攝）

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推出「皮九帽」的診所是高雄市的彭賢禮皮膚科診所，他們看到了「七美帽」覺得很有趣，所以就推出了「皮九帽」，而且還跟「啤酒」同音，來看診的病患一進到診所就看到櫃檯人員頭帶「皮九帽」，各個感覺很新奇，才短短一兩天，就把製作百頂的帽子索取完畢。

▲「皮九」帽上頭有九個「皮」字。（圖／記者吳奕靖攝）

▲櫃檯人員頭頂上的是僅存的「皮九帽」，其他都已經送完了 。（圖／記者吳奕靖攝）

詢問彭賢禮皮膚科診所的人員，皮九帽的構想怎麼來，他們說：「因為有七美鄉的話題，我們診所最大的特色就是擁有九位『九大國際皮膚科專科醫師』，所以我們設計部同仁就開玩笑說，那我們就來用一個皮九帽好了，同時把自己的醫生團隊取名為皮九團隊」。

記者詢問帶著這個帽子站在櫃檯前面感受如何？櫃檯人員表示感覺很新鮮，就象徵該皮膚科診所的特色，「我們也有把帽子製作給粉絲，藉由這個帽子讓大家知道說，我們彭賢禮皮膚科診所有九位專業醫師」，而且患者看到之後都會詢問，到底這是哪裡製作、購買，櫃檯人員說「限量產品，只送不賣」，第一波就做了一百頂，已經送出了95頂，剩下的5頂是留給櫃檯人員戴，所以只能說聲抱歉。

診所院長彭賢禮也覺得這帽子竟然會這麼搶手，他私下說要是敲碗的人多，來索討的人多，不排除會有第二波製作贈送，到時請早，不然錯過就沒有了。

▲抓緊七美帽的話題，高雄皮膚科診所也推出「皮九」帽 。（圖／記者吳奕靖攝）