神明看不下去！開賭場偷寺廟電栽了　賭客多到出動遊覽車載

記者許宥孺／高雄報導

高雄市祖姓男子開設賭場，為躲避警方查緝，就開設在郊區河堤邊，並私接土地公廟電源來照明，但是違法行為就連神明都不下去，賭場仍被警方查獲，由於賭客多達32人，已超乎警方預期，只好臨時聯絡民間遊覽車載送回分局，警方訊後將祖男等32人，依賭博罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

▲職業賭場開設於郊區，警方上前查緝，發現賭客多到得出動遊覽車載送。（圖／記者許宥孺翻攝）

林園分局日前接獲線報，大寮區河堤路附近疑似開設職業賭場，員警擴大調閱周邊監視器、蒐證，24日深夜11點到場取締，現場逮捕賭場負責人51歲祖姓男子、把風的35歲潘姓男子和41歲吳姓男子，另還有賭客29名，並查扣紙質天九牌1副、賭資1萬元及抽頭金1000元等證物。

▲▼賭場營業人為躲避警方查緝，將賭場開在郊區，還偷接寺廟電源供照明。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，祖姓男子平日以打零工維生，近日為大賺一筆，就在郊區河堤人煙稀少的地方開設賭場，更聘請潘男、吳男幫忙把風，以為這樣就能躲過警方查緝。

警方表示，由於該處非常荒涼，祖男就私接附近土地公廟電源，供該職業賭場照明、通風，不料仍遭查獲，可謂舉頭三尺有神明。由於現場賭客人數眾多，已超乎警方預期，還得緊急聯絡民間遊覽車載送，並一一量測體溫，才帶回分局偵辦。詢後祖男等32人依賭博罪嫌，移請高雄地方檢察署偵辦。