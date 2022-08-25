遭罵「別再講輕飄飄官場文章」！法務部提出改進措施

▲法務部長蔡清祥，回應外役監逃犯相關問題。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

明德外役監逃犯林信吾犯下殺警重案，震驚社會。殉職員警涂明誠的大姊25日上午在鏡頭前哭罵法務部、矯正署等機關，「別再講輕飄飄官場文章」！法務部下午提出改進措施，將請高檢署督責清查外役監通報後的分案偵查狀況，並研議人犯脫逃2小時內，依法逕行拘提或改發通緝。

凃明誠大姊25日受訪時情緒激動，除了以右手對自己左手腕比劃說：「看到沒有，他們就是這樣血流光死掉的！」還說：「法務部、矯正署長你們所作所為，每步都在踐踏每一個受害遺屬的心，你們知道嗎，抹滅了每一個基層執法人員的力量、力氣，請你們動起來好不好，請你們不要再講輕飄飄的官場文章。」她更痛罵廢死聯盟「滾去十八層地獄」。

法務部連日來回應相關議題，對此，法務部25日再度提出說明。法務部長蔡清祥24日就提到「已經啟動了相關外役監條例及遴選辦法的修正會議，我們會要求矯正署與本部綜合規劃司，共同盡早研擬出修正草案，希望在這個會期能快速送到立法院來審議。在修法完成之前，我們會要求矯正署對於目前監管問題，提出一個解決的方法，尤其是對於返家探視要如何的有效控管，還有對於教化輔導、嚴格篩選，各方面在現行法下可以立即來改善的，就要馬上來做，修法後會按照修法的規定來執行。」

法務部解釋，已經請台灣高等檢察署對於外役監脫逃人犯的後續問題，進行追查。另外也研擬，未來人犯脫逃2小時內，監所就要檢付相關事證向該管檢察署傳真通報及告發，收案的檢察署收受後要立即送交檢察長分案，由檢察長指派專責檢察官迅速偵辦，看是要依法逕行拘提或立即發布通緝，以簡化行政流程，妥適處理類似案件。

此外，除了研擬修正外役監條例相關規定以外，法務部26日將舉行「研商外役監條例等修法及外役監改進措施會議」，由部長蔡清祥親自主持，會中將邀請學者、專家、監獄實務工作經驗者、監所關注小組等團體成員共9人，聽取各界寶貴意見，以加快各項改革措施。而在修法完成前，法務部也責成矯正署加強相關行政精進措施，包括：外役監遴選委員會需參考數據化資料，並落實初核審議，另外也要強化返家探視查核機制，還需要以科技化設備視訊確認受刑人返家動態，並要求受刑人即時回報，或逐日向警察機關報到，以確實掌握行蹤。