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美日指責解放軍對台軍演　陸國防部：對挑釁者、攪局者警示回擊

▲▼大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校。（圖／翻攝自陸國防部官網）

▲大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校。（圖／翻攝自陸國防部官網）

記者任以芳／綜合報導

針對美日等國近期多次發聲，指責解放軍在台灣周邊展開大規模軍事演訓活動。對此，大陸國防部發言人譚克非今（25日）回應，中方軍事演訓活動是堅決捍衛國家主權和領土完整的正當、正義之舉，是對挑釁者、攪局者的警示回擊。

譚克非指出，有關國家的言論完全是顛倒黑白、甩鍋推責，中方已多次表明了堅決反對的立場。當前台海局勢的前因後果一清二楚，是非曲直一目瞭然。

他說，「中國人民解放軍近期在中國台灣島附近開展的一系列軍事演訓活動公開、透明、專業、適度，是對挑釁者、攪局者的警示回擊，是堅決捍衛國家主權和領土完整的正當、正義之舉。」

譚克非稱，美國作為這場危機的始作俑者，應當也必須為此承擔全部責任。美方應切實恪守一箇中國原則，立即採取措施糾正錯誤，而不是進一步加劇台海局勢緊張。

他強調，近期，「日方附和美方涉台消極言行，渲染所謂『中國軍事威脅』，是極不負責任的。」

最後，譚克非表示，一段時間以來，日方持續增加防衛預算，強化軍力部署，已經引發地區國家和國際社會高度警惕。我們敦促日方深刻反省自身侵略歷史，停止對中方的造謠抹黑，多做有利於增進與鄰國互信、有利於維護地區和平穩定的事情。

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