政院拍板明年度國防預算5863億「占GDP 2.4％」　國防部曝支出規劃

▲行政院今拍板112年度國防預算共5863億元。（示意圖／記者郭世賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院25日通過主計總處提報的112年度中央政府總預算案，其中國防整體經費加計特別預算、非營業特種基金，共5863億元，占GDP比率約為2.4％。國防部表示，面對中共近年不斷擴大針對性軍事活動，國軍除編列預算滿足人員維持法律義務支出，並持續推動機艦國造、提高裝備妥善、補充彈藥存量並提升後備戰力，發展不對稱作戰。

112年度中央政府總預算案，歲入編列2兆5565億，較111年度增加2895億，約增12.8％；歲出共編列2兆7191億，較111年度增加4680億，約增20.8％。

在國防經費部分，國防部主管112年度歲出編列4151億元，較111年度增加475億元，約增12.9％；加計新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算1083億元，合共5234億元，較111年度相同基礎增加677億元，約增14.9％。

國防部表示，若再連同非營業特種基金629億元，整體國防預算達5863億元，較111年度增加716億元，約增13.9％，占GDP比率約為2.4％。

國防部指出，國防預算的籌編，必須綜合考量敵情威脅、防衛作戰需求、兵力整建計畫及政府財政等面向。

國防部也說，面對中共近年不斷擴大針對性軍事活動，常態化運用軍艦、軍機，襲擾台灣周邊海、空域，國軍秉持備戰而不求戰、以實力捍衛國家安全之原則，除編列預算滿足人員維持法律義務支出，並置重點於持續推動機艦國造、提高裝備妥善、補充彈藥存量並提升後備戰力，發展不對稱作戰，以加速國防建設，建構可恃防衛力量，籲請國人給予支持。