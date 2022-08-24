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正妹喝迷姦水昏22小時！補習班色小開硬上不成　賠160萬判4年

▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床，嘿咻。（圖／翻攝pixabay網站）

▲劉姓補習班班主任見年輕正妹小蕎獨自來上班，在飲料中加入迷姦藥「F水」，企圖性侵未遂，法院判他4年徒刑。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄劉姓男子在其父親開設的補習班擔任班主任，見來面試的女子小蕎（化名）年輕貌美，趁新冠疫情期間學生都遠距教學，補習班只有他跟小蕎到班的機會，在飲料中摻入俗稱迷姦藥水的「F水」，小蕎喝下後陷入昏睡，劉男遂親吻她胸部、意圖性侵她但最後沒有成功。高雄地院依照以藥劑強制性交未遂罪，處有期徒刑4年，可上訴。

2021年6月，初出社會的小蕎到高雄某家補習班應徵工作，而時值新冠肺炎疫情嚴峻之際，全國處於三級警戒、學生實施遠距教學不用到補習班上課，同月16日晚間，在爸爸開的補習班當班主任的劉男，竟趁只有小蕎1人到班，用從網路上買來的迷姦藥水「F水」，偷偷加了半瓶進小蕎的飲料中，小喬喝下後藥效發作開始昏睡，還一度跌落地面，劉男則趁機親吻她胸部，脫下她褲裙與內褲試圖硬上，但因打不開小蕎的腿最後沒有得逞。

劉男事後被小蕎告上法院，噁行也被補習班監視器全都錄，劉男坦承犯行，法官檢視鑑定報告認為小蕎體內無劉男DNA，監視器也顯示小蕎當時雙腿僅微張，要完成性侵有難度。

法院審後認為，劉男為使小蕎盡快昏睡，還刻意把小蕎飲料中的冰塊先撈掉，以增加「F水」的濃度，使小蕎誤喝藥劑後昏迷近22小時，醒來後仍昏昏沉沉需扶牆行走，可見摻入的藥量甚多且藥性甚強，又將鐵門拉下、顯然預謀犯案，雖已賠償小蕎160萬元和解，但罪行重大，仍依以藥劑強制性交未遂罪，重判4年徒刑，不得易科罰金，可上訴；另外檢察官起訴劉男侵入住宅部分，則公訴不受理。

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