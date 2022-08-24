正妹揪組韓流舞團　練舞教室內慘遭狼隊友熊抱指侵

▲被害人坐在練舞室滑手機時，突遭一起練舞的男團員熊抱性侵。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

1名年輕女子上網揪團組隊，一起分擔舞蹈教室練舞費用，某天她獨自坐在練舞室地上滑手機時，突遭謝姓男團員從後方抱住，謝男還用手指侵入被害人下體，被害人衝出教室，找男友哭訴，男友傳訊息質問謝男為何欺負被害人，謝男帳號竟回「有證據就拿出來」，台北地檢署24日依強制性交罪嫌起訴謝男。

被害人因為喜歡韓國流行音樂，想練習韓團舞蹈，因此上網號召同好一起組團租用練舞室，除了謝男外，還有2名女性也報名參加，不過事發的4月13日，2名女團員剛好有事不能參加練舞，只有被害人與謝男2人到場。

舞蹈教室租用時間2個鐘頭，練到一半休息時，謝男去上廁所，回到練舞室看到被害人正坐在地上滑手機，直接過去從後方熊抱並指侵，被害人趕緊掙脫並連絡男友，一見到男友就哭訴被欺負的經過，男友用被害人的帳號傳訊給謝男，1名自稱謝男友人的人回稱「有證據就拿出來，沒有就不管」，「要告就去告」。

檢察官調查後考量，當時練舞室還可使用1個鐘頭，被害人喜愛舞蹈，不太可能臨時放棄難得的練舞機會，加上當時雙方對話內容，認為被害人指控較為可信，依強制性交罪嫌起訴謝男。