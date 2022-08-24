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台中狼校長25年前性侵曝光...竟騷擾家長　又1女學生指控淪性奴

▲苗栗1名女子2019年前6月北上中壢找友人玩向陳姓男子借宿一晚，陳男當晚欲性侵遭拒，憤而找友人硬上得逞還強索10萬元才放人，女子事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲資優班數學老師是惡狼！台中疑又一房思琪受害，教育局成立狼師檢舉專線。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者游瓊華／台中報導

台中市傳出25年前一位任教資優班數學教師疑似性侵女學生，該名老師25年後已成為國中校長、拿過多次優良獎項，也即將退休。女學生日前跳出來向市府「性別平等教育委員會」申訴，目前市府還在調查中。但此案已掀起蝴蝶效應，近日又有一位受害女子也向教育局檢舉這名師，教育局今天表示，將擴大受理，並成立檢舉專線04-2526-0040，以協助可能潛在疑似遭性侵的受害者。

教育局指出，這件20多年前的校園性平案，雖過了刑事追訴期，教育局今年4月接獲檢舉，隨即依規交由市府「性別平等教育委員會」審議並決定受理進行行政調查。該委員會由學者、專家、律師、學校代表、家長團體代表、教師團體代表等計17人組成。

▲資優班導師是狼！國二女遭性侵，「台中房思琪」忍25年怒提申訴。（圖／記者游瓊華攝、人本提供）

▲國二時遭性侵，「台中房思琪」忍25年怒提申訴。（圖／資料照片）

台中一名女子A女17日出面指控，25年前就讀台中某知名國中資優班時，長期遭班上導師性侵，地點包括班級教室、保健室、校史室、電腦教室，甚至班遊的旅館、老師車上，被恐嚇不得分手，否則將遭報復，目前狼師為台中某所國中校長。長大後的A女決定站出來，今年依性平法向台中市教育局提出申訴，近來卻遭狼師騷擾、恐嚇。

▲資優班導師是狼！國二女遭性侵，「台中房思琪」忍25年怒提申訴。（圖／記者游瓊華攝、人本提供）

▲黃師以資優之名及製造關愛拉攏父母、給予特權或禮物拉攏學生。（圖／資料照片）

教育局也依「性別平等教育委員會」建議，暫緩這名校長的退休申請，而這名狼師在今年8月1日，也從校長轉任為老師，並留職停薪接受調查。教育局強調，不論當事人職務或身分如何轉換，教育局對校園性侵案零容忍，力求真相的態度始終如一，勿枉勿縱；如有違法，嚴懲重辦，以維護安全友善的校園。

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