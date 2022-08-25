單親媽沒繳牌照稅…上門見3代擠小套房！執行署暖送尿布奶粉

▲執行署新竹分署執行牌照稅未繳案時，從超商店長口中得知阿昭一家人的情況，趕緊送上奶粉、尿布、童書等物資，也向社福單位尋求協助 。（圖／法務部執行署新竹分署提供，下同）

記者蔡怡萍／新竹報導

新竹市一名單親媽媽阿昭（化名）離婚後，攜2歲稚子與同樣失婚的母親同住一間承租的小套房，母親白天在便當店打工，阿昭則在便利商店上大夜班，2人輪流工作以照顧稚子，由於租屋套房隔音較差，阿昭兒子哭鬧聲被其他租客反映，房東便要求她們搬家，所以9月以後一家3人又必須另尋新住處。法務部行政執行署新竹分署執行牌照稅案時，透過阿昭上班的超商店長，得知阿昭一家之處境艱難，隨後向新竹市政府社會處通報，也贈與尿布、奶粉等物資。

據了解，阿昭與母親的薪資要維持3個人的基本生活非常勉強，實地探訪，家中雖有1名幼兒，但兒童用品很少，幾乎是家徒四壁，問阿昭為何不申請中低收入戶補助？她才娓娓地說父親名下有不動產，但是父女關係很差，現已沒有聯絡，而阿昭先前申請碰壁，心灰意冷，未再提出申請，近日因為又要搬家，只能先向超商店長借1萬元應付燃眉之急。

雖然新竹分署原先是要執行牌照稅未繳一案，但在了解阿昭一家困境後，除了向社會處通報外，也轉介慈濟基金會及家扶基金會，希望結合民間社會福利組織的力量，能稍緩減阿昭一家經濟壓力，同時新竹分署也贈送小朋友的尿布及奶粉，盼能盡棉薄之力，還有新竹分署暖心同仁贈與童書，讓阿昭兒子也能在家閱讀。

新竹分署表示，雖然行政執行機關並不是社福單位，但總會接觸需要相關救助卻苦無管道之義務人，希望多一點的了解與轉介，能夠幫忙弱勢者度過難關，讓陽光照不到的地方，得以揭露而受到關注與幫忙。