弱勢童找到自信！展望會推「籃海計劃」　盼補足2百萬助學金缺口

▲台灣世界展望會青少年在球場奔馳打球。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

要開學了！許多弱勢家庭仍在煩惱孩子的學費、學用品，以及屆齡離家就讀的生活費，都是偏鄉弱勢家庭的沉重負擔。台灣世界展望會在花蓮扶助3,900名弱勢兒少，目前仍持續募集助學金，估計花蓮助學金缺口仍有近兩百萬元，盼邀請社會大眾一起伸出援手，陪伴孩子的上學路！



台灣世界展望會今年首度於宜花東啟動「籃海計畫」，為熱愛籃球的青少年組織三支球隊、引進專業訓練資源「EMPOWER引爆運動訓練」、舉辦賽事營會，陪伴孩子在團體中穩定發展學業品格，找到未來方向。

▲豔陽下熱血打球，未來目標成為籃球選手！

展望會鳳林中心劉雅萍督導表示，「鳳林中心原本就有籃球方案，方案的初衷，其實是為了消耗青少年旺盛的精力，避免青少年課後遊蕩。開始執行方案後，發現孩子的專注力和投入，超乎預期！」。今年透過籃海計畫引進專業客座教練資源，劉雅萍督導發現孩子們在球場上漸漸被肯定、被看見，「我真的看到孩子的眼中都在發光！

劉雅萍說，記得孩子們第一次穿上繡上自己名字的專屬球衣和球鞋，那份小心翼翼和珍惜；在球賽裡我們以高規格讓孩子看見不同的世界，看到孩子們每場賽事都全力以赴，不小心受傷，我們比誰都要緊張，表現好的時候，為孩子尖叫打氣，輸球的時候，給孩子支持，看著他們一步步走到現在，每個孩子都有不同的銳變和成長！我們希望透過運動翻轉教育和生命，看著孩子們兼顧課業和運動，肯定自我，找到的自己的價值，真的非常感動！」

▲孩子介紹熱血鳳凰隊隊徽。



來自單親家庭的鄧安，與媽媽一起生活，從小接受台灣世界展望會資助，現在是籃海計畫熱血鳳凰隊重要一員，他說：「每次比賽都全力以赴，平常都會提早到球場練球，有次單車壞了，沒出現參加訓練，後來教練知道了，贊助一台單車，讓他可以繼續騎車參與訓練。」八年級放假的時候，鄧安和同學一起去打工當西瓜搬運工，賺到的錢買了一座簡易的籃框架，現在他家像是集合點，大家都會來他家一起練球！他分享參與籃海計畫，對他幫助最大的地方是球技的培力，也累積比賽經驗，整個人全方位的提升！打球就是鄧安的紓壓方式，他也想鼓勵其他人，如果遇到不順的事，要冷靜面對。

鄧安說：「我的個性不喜歡放棄，會做到底，堅持到底，至少這樣回頭看，以後不會留下遺憾！」未來如果在高中有打出成績，他想一直打球下去，「如果沒有，我就去當兵，可以早點賺錢幫忙家裡，不過籃球是我一輩子的興趣！」

▲展望會自立個案戚本璿受助後自立現為泰山高中籃球助理教練。



從小由阿嬤帶大的黃軍，為了到鳳林跨區就讀繼續打喜歡的籃球，和阿嬤約法三章：不可以學壞、不要抽菸喝酒、好好念書、不可以交女朋友，阿嬤希望他好好念書，以後可以幫忙家裡，其實他都知道。在學校和籃海計畫裡除了訓練之外，對課業也會有要求，除了增進團隊合作、訓練球技，也學習要從技術上超越對手，而不是在球場上激怒對手。黃軍說：「有煩惱的事情的時候就去打球，打球是開心的事情！」加入籃海計畫也讓他開眼界，本來以為只是在花蓮，沒想到除了訓練和交流賽，還能到台北參觀和比賽。黃軍未來的目標是繼續打球，當職業籃球選手，接任熱血鳳凰隊隊長一職後，對團隊的目標是希望打進國中籃球聯賽乙組的北區八強！

▲熱血鳳凰隊鄧安放假打工搬西瓜賺錢後，在家打造的簡易籃框架。



除了籃海計畫的小球員們，台灣世界展望會長期陪伴、現已自立的太魯閣族青年戚本璿，也從運動中找到方向與自信。本璿從小父母離異，和阿嬤相依為命，阿嬤在他小時候腦中風臥床，那時候覺得特別辛苦，由於照顧不是一件容易的事，本璿很謝謝姑姑和姑丈回來一起照顧阿嬤和他。喜歡打籃球的戚本璿因為比賽表現還不錯，被新竹東泰高中看上，雖然免學費，但生活上其他開支還是有需要，本璿說：「謝謝展望會助學金幫助，還有姑姑的支持願意讓我去闖一闖，在練球的時候，學業也沒有放下，後來順利考上台師大，也通過教檢，今年剛到新北泰山高中擔任助理教練工作，很感謝一路走來幫助過我的人，想鼓勵其他在困難中的孩子，有機會要出去看看，不要拘泥在小框框，有機會學一些東西，將來有機會回饋部落！」

▲展望會東區辦公室李玉明主任（左二）、鳳林中心劉雅萍督導（右二）、熱血鳳凰隊鄧安（左一）、熱血鳳凰隊黃軍（右一）邀請大家支持展望會助學金。



台灣世界展望會東區辦公室李玉明主任表示，東部許多展望會服務的弱勢兒少有特殊的運動專長，但不是每個孩子都有機會繼續專業發展，有的家庭連生活都面臨困難，學費都需要特別籌措，更不用說培養一位運動員需要花費的經費，而孩子在沒有成績之前是不被看見的，過程可能受傷，也必須長年忍受枯燥的例行訓練，這一切都需要很大的堅持和毅力。

展望會透過運動培力青少年，讓孩子有正當的紓壓管道，透過籃球的訓練和紀律，讓孩子增進視野，也經由比賽獲得自信、看見自己的價值，我們看見孩子因認同眼中產生的光彩，非常動人！邀請您支持台灣世界展望會「籃海計畫」、「助學行動」，目前花蓮助學金的缺口仍有兩百萬的需要，邀請您陪伴孩子的上學路，讓孩子長出自己的樣子！

愛心專線：03-8236868。

