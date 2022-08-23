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林信吾逃獄竟狠殺2警！明德外役監出面說明了

記者黃彥傑、陳韻如／台南報導

台南市員警曹瑞傑、凃明誠慘遭割喉殉職；嫌犯林信吾經過一天逃亡，今（23）日清晨在新竹的客運站落網，據了解，40多歲的林信吾上週一（15日）才從明德外役監逃獄，沒想到卻犯下如此重案，震驚各界。對此，明德外役監稍早也出面說明，表示林信吾在監狀況一切正常，對於他犯下此案也深表遺憾，並對家屬致上最高的關懷之意。

▲▼ 林信吾逃獄犯殺警案，明德外役監出面說明 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲林信吾逃獄犯殺警案，明德外役監出面說明 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

明德外役監典獄長稍早出面說明，表示林信吾因犯下強盜案件而入監服刑，並於2021年12月21日進入明德外役監，根據外役監受刑人返家探視辦法，林信吾的刑期可每三個月申請返家探視，而他3月間也曾返家過，當時一切正常，並準時返監，而此次他再度提出申請，外役監也核准他於8月13日下午2時放假外出，並規定其15日必須返監，但卻逾假未歸。

典獄長表示，外役監發現後立即聯繫家屬了解情況，同時也通報警方協尋，並函請地檢署偵報，亦多次連絡家屬，請家屬規勸其返監執行，惟家屬表示不知其下落，外役監一切依照規定進行。對於此次殺警案發生，外役監表示，未來會加強考核，另外也對此案深表遺憾，也對家屬致上最深的哀悼之意。

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