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空曠現場「警察超會躲」　Google落網照曝光！網驚：1動作救了全部

網搜小組／劉維榛報導

林信吾冷血殺害員警曹瑞傑、凃明誠後，展開17小時逃亡，最後在昨（23）日凌晨新竹落網。而落網影片瘋傳，原本空無一人的街道，下秒5位員警從轎車衝出來壓制林嫌，幾秒後又冒出一群人圍住。對此，有網友驚呼「警察超會躲」，更利用Google地圖找出落網地點，還發現「1個馬路日常」竟救了全部人。

狡猾的林信吾在逃亡過程中，連換9種交通工具，最後是在高雄搭乘和欣客運北上新竹。據專案小組透露，林嫌搭上客運後警方就掌握他的行蹤，一路透過國道警察、台中、彰化等地方警局的配合，都有嚴密監控林嫌是否有中途下車，確認林嫌一直在車上後，派出68位重兵在新竹站埋伏，等林嫌下車，車門關閉，他無法回頭上車的情況下，員警一擁而上，在他無法防備的情況下，順利不費一槍一彈，將他壓制逮捕。

台南殺警林姓嫌犯在新竹落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

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▲警方大陣仗逮捕林嫌，包含新竹市50人、台南北上18人，合計68人協助逮捕。（圖／記者陳以昇翻攝）

震撼的逮捕畫面曝光，林信吾背著後背包走進巷子裡，絲毫沒有察覺這條路上超過數十名員警埋伏，林信吾走路有些跛行，走沒幾步後，一旁的轎車四個車門同時開啟，2名員警飛出將林信吾強壓在牆上，接著駕駛座以及後座共3名員警也衝出來將林信吾團團包圍，這時，穿著員警背心的警員從街道四面八方出現圍住，深怕一個不注意林信吾就會逃跑。

對此，網友在PTT驚呼，「再看一次還是覺得很神奇」，他狂重播這段逮捕影片，接著利用Google地圖找出落網地點，「客運停靠的位置應該是紅色圈，嫌犯朝箭頭方向走，黑色廂型車的警察是計程車的位置。」

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲原PO利用地圖查看落網地點。（圖／翻攝PTT）

原PO也直呼，照理客運位置的兩側都很空曠，「（為何）這麼多警察能躲到不被發現？實在太厲害了。」

底下網友熱議，「躲在各自的車子上吧，瞬間解壓縮」、「真～大型圍爐現場」、「好寬廣，躲貓貓真的厲害」、「一台車子至少可以蓋掉2至3個人吧」、「搞不好屋頂有蹲狙擊手你也不知道」、「路邊那台直衝出來的應該就塞了5至6人」。

其中有網友點出「1個馬路日常景象」關鍵，才能讓員警悄悄地重兵布署，「違停立大功，大家都習慣違停看到違停不奇怪」、「路口、停車場、路邊臨停的、制高點都有布署啊！晚上又暗暗的」、「就把車都違停在路邊就好啊，反正晚上又看不出來裡面有人」、「不抓違停救了全部」。

▼網友也驚呼。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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