動員里長參加黃珊珊參選記者會？　吳思瑤批：行政不中立

▲台北市副市長黃珊珊將在28日上午舉行參選記者會。（資料照／記者袁茵攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長副市長黃珊珊將在28日宣布參選市長，不過，不少里長都收到一則邀請參加參選市長記者會的簡訊指，「如果不方便穿里長背心，也可以傳著環保志工那件衣服」等語。民進黨台北市長參選人陳時中競辦發言人吳思瑤受訪批評，無法接受這種行政不中立的作法，並指黃近期頻出席市場、商圈視察行程，是假公濟私。

據指出，不少台北市里長近期都收到一則簡訊表示，「各位里長好：黃副市長敬邀各位里長，參加珊珊參選臺北市市長記者會，如果不方便川里長背心，也可以穿著環保志工那件衣服，謝謝大家！」

對此，吳思瑤今天質疑，無法接受這種行政不中立的作法，對比柯市府2015年曾提出「政務官行政中立規範」，要求「不站台、不錄影、不錄音、不掃街」的4不原則，現在黃珊珊不斷參加視察市場、商圈行程，每場活動預算多少？她批評，這是假公濟私。

另一方面，國民黨為防止黨籍里長出席黃珊珊的參選記者會，已經發出通知要求里長們不可出席，避免被黨紀處分；至於民進黨方面，是否也會祭出黨紀處分，或者私下勸說？吳思瑤說，台北市有許多親近綠營的無黨籍里長，另也有國民黨籍里長會來參加陳時中行程，她認為可大方一點，不會要求黨紀處分。