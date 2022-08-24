蔣萬安遭指沒行政經驗！盧秀燕相挺 ：「我也沒有，但沒辜負市民」





▲國民黨台北市長參選人蔣萬安新書發表會，台中市長盧秀燕遠距致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

台北市長參選人蔣萬安今（24）日下午舉行《台北‧萬安》新書發表會，台中市長盧秀燕透過視訊提及，最近有人攻擊蔣萬安沒有行政經驗，但她自己擔任台中市長前，也是擔任民意代表，「我也沒有擔任過行政事務的首長，但我相信我沒有辜負台中人，我也非常努力執政，也做出一番成績。」

盧秀燕分享，蔣萬安是自己看著長大的，且過去「慧眼獨具」邀請蔣萬安出任厚生會秘書長，可見自己對蔣萬安有一定的了解。她進一步說，蔣萬安個性非常謙和，在二屆立委任內，表現沈穩、問政理性有深度，這種人格特質非常符合廣大台北市民的高水準、高水平。

盧秀燕還提到，曾與蔣萬安深談，「我知道，你有點苦惱自己的選舉性格不夠。不過相信我，台北市民有智慧、有眼光，他們會選擇一位好的市長，就是你！加油！」

盧秀燕最後也說，自己對蔣萬安的期許特別高，因此雖然人在台中，也很關心他，有時候也會追蹤蔣萬安的新聞，了解到最近有人在攻擊蔣萬安相較其他候選人，較沒有行政經驗。她更以自身為例，擔任台中市長前，曾任6屆立法委員、省議員等等，「我也沒有擔任過行政事務的首長，但我相信我沒有辜負台中人，我也非常努力執政，也做出一番成績！」

盧秀燕接著說，蔣萬安不用擔心，更何況他擔任過厚生會長，也就是行政職務，且每個人在擔任行政職務前，都是從新人做起，「我擔任市長，以前也沒擔任過！」最重要的是努力、方向正確、有誠意要服務市民，市民就會給你機會。她進一步說，另一方面市民也希望蔣萬安帶來改革，因為蔣沒有包袱，這樣反而是台北市一個帶來改革的契機，「選舉會有很多攻擊語言，你不要太擔心！做你自己，就會得到市民支持」。