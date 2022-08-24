守住苗栗藍天之戰！鍾東錦發黨員公開信　宣告參選縣長到底

▲鍾東錦8月24日發給黨員公開信，宣告參選苗栗縣長到底。（圖／鍾東錦競選總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣議長鍾東錦參選苗栗縣長應成定局，登記後恐面臨遭國民黨開除黨籍處分。但鍾東錦表示，國民黨內改革，勢在必行，這一戰，不僅是苗栗縣長之戰，更是守住苗栗藍天之戰，他今天寫下「給黨員的一封信」，呼籲大家共同團結、勇往直前，和他一起打贏苗栗這一仗。

鍾東錦指出，他日前收到立法委員陳玉珍的一通訊息，讓他深受感動，經獲得陳委員同意，公布原文：「議長您好，我是陳玉珍，之前和您有數面之緣，我最近幾天一直有在關注您的新聞，對於國民黨長久以來，一直不建立一個公平公正的初選制度，造成有志者，有能力的強棒被壓抑，我感同身受，也深感悲憤。

陳玉珍在訊息中也提到「2019 金門立委補選，您現在的情形在金門也發生過一次，後來我也獨立參選，我沒退黨，但是被撤銷黨籍，後來申訴成功，建議您如果之後被做撤銷黨籍以上的處分，一樣要做申訴程序，保留這個機會，以備後用。」

陳玉珍最後表示「身為一個民代，對於不公平之事，我總是義憤填膺，但因己力不足，只能默默祝福，祝您旗開得勝 馬到成功。陳玉珍」。



鍾東錦表示，自古以來錦上添花者眾，雪中送炭者稀，陳委員在這個時刻為他仗義直言，不但感動且令他欽佩。鍾東錦強調，檯面上所有候選人只有他一路走來、始終如一，面對未來「1藍戰3綠」的情況，他寫下「給黨員的一封信」，呼籲大家共同團結、勇往直前，和他一起打贏苗栗這一仗。

▲▼鍾東錦8月24日發給黨員公開信，宣告參選苗栗縣長到底。（圖／鍾東錦競選總部提供）