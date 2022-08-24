　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文要全黨挺他一人　林智堅如今2碩士學位都沒了

▲蔡英文、林智堅。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲蔡英文（左）、林智堅（右）。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨前新竹市長林智堅原挾五星政績的高人氣，投入2022桃園市長選戰，沒想到卻被爆出論文爭議。面對各界質疑，林智堅始終指控為抹黑，甚至在台大決議其國發所論文抄襲情節嚴重後，仍大動作反擊，並指有「政治操作」，連身兼黨主席的總統蔡英文都要求全黨力挺林智堅。如今，林智堅另起中華大學的論文也被認定抄襲，政壇生命被「雙殺」，而過去的全黨救一人，恐怕也成為「一人毀全黨」，如何影響九合一選情，值得關注。

回頭看林智堅的論文門，台大國發所的部分，學校9日召開臨時記者會，認定林智堅抄襲另名研究生余正煌，且情節嚴重，建議撤銷碩士學位，並經教務處核定，若不服這次結果，可以跟教育部申訴，將依照規定辦理後續的行政流程。

針對為何判定林智堅論文抄襲，審議委員會召集人、台大社科院院長蘇宏達9日記者會上有提到，2人都有使用相同民調資料，同樣研究2014年新竹市長選舉，林的研究題目為「三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響，以2014新竹市長選舉為例」，但實際研讀論文，根本沒有分析槓桿者效應，反而是分析另一個候選人蔡仁堅的得票基礎，導致2篇論文一開始就產生高度重疊。

林智堅當天立即舉行記者會，強調「有沒有這個學位對於我參選市長並沒有影響」，新竹市民學歷比他高的比比皆是，提出政績、政見才是王道，捍衛自身清白和服務桃園市民的初衷並沒有改變。蔡英文也對黨內宣示要挺林智堅，但12日林智堅最終決定主動宣布退選。針對下一步，林智堅當時說，「未來，會透過救濟手段，持續對於不論是台大碩士被取消部分，持續做一個爭取」，並稱戰場轉換為捍衛清白。至於桃園市長之位，確定改由立委鄭運鵬角逐。

不過，論文門的第二個戰場，林智堅還是沒守住。不像面對台大三度拒絕學倫會約談，林智堅選擇出面參加中華大學學論會，為自己辯護，然後，經過審議後，校方24日發出新聞稿，稱認定林智堅論文確實存在抄襲情事，而教務處在收到調查報告後，依據規定，決定撤銷林智堅的碩士學位並公告註銷其學位證書。

林智堅論文風波一路走來，一直堅持自己沒有抄襲，除了蔡英文力挺外，黨內大咖包括行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、國安局長陳明通及鄭運鵬也都多次發聲相挺。而今，林智堅兩個碩士學位都沒保住，後續將如何在捍衛自己清白的戰場前進，成為觀察重點。

►秒變型男！GIBBON休閒西裝2000元有找　CP值爆高

ET快訊
快訊／ 下班注意！4縣市「大雨特報」
丟石頭畫面曝！金門2兵硬起來「驅離中共無人機」
快訊／持續挺堅！鄭運鵬：支持林智堅捍衛自己的清白
快訊／中華大學論文被認定抄襲　林智堅律師回應了
林智堅論文遭雙殺！中華大學點名「這2人難辭其咎」
王瞳一路陪艾成到二殯火化　車內「手比7」背後含義惹鼻酸
快訊／國民黨證實：夏立言今晚與張志軍吃飯
老闆與女下屬「每個月在辦公室激戰」　綠帽夫怒告結果曝
瑭霏開車去艾成追思會路上被搶　練泰拳抓歹徒頭遭擊
快訊／王瞳捧艾成遺照　抵二殯火化送別老公

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

論文雙殺「讓新竹人蒙羞」　林耕仁：林智堅、沈慧虹都應道歉

林智堅雙碩士飛了　張善政要蔡英文、鄭文燦、鄭運鵬出來道歉

城博會文宣品竟比市價「貴百萬」　王欣儀要求政風處徹查

國防部智庫諮委控蔡英文犯外患罪　邱志偉轟：戰略判斷能力有問題

林智堅被撤2論文！　「政壇第1人」高虹安虧：沈慧虹終究錯付了

動員里長參加黃珊珊參選記者會？　吳思瑤批：行政不中立

快訊／持續挺堅！鄭運鵬：支持林智堅捍衛自己的清白

快訊／中華大學論文被認定抄襲　林智堅律師回應了

林智堅1個月內丟了2碩士學位　高虹安籲沈慧虹為「未審先判」道歉

慶發行20週年　悠遊卡推「減碳大富翁」遊戲邀民眾做環保

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

林信吾劫超商7千元逃亡 搭客運被逮子彈已上膛

祖雄「廚房激情喇舌」烏克蘭女友　她「雙腿夾緊腰」..下秒猛K人XD

台南勇警殉職家屬返現場招魂　凃家淚喊回家了曹員嬤疑起乩

遊客忘拔鑰匙！機車遭竊　台南2警尋車...慘遭刺殺亡

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

論文雙殺「讓新竹人蒙羞」　林耕仁：林智堅、沈慧虹都應道歉

林智堅雙碩士飛了　張善政要蔡英文、鄭文燦、鄭運鵬出來道歉

城博會文宣品竟比市價「貴百萬」　王欣儀要求政風處徹查

國防部智庫諮委控蔡英文犯外患罪　邱志偉轟：戰略判斷能力有問題

林智堅被撤2論文！　「政壇第1人」高虹安虧：沈慧虹終究錯付了

動員里長參加黃珊珊參選記者會？　吳思瑤批：行政不中立

快訊／持續挺堅！鄭運鵬：支持林智堅捍衛自己的清白

快訊／中華大學論文被認定抄襲　林智堅律師回應了

林智堅1個月內丟了2碩士學位　高虹安籲沈慧虹為「未審先判」道歉

慶發行20週年　悠遊卡推「減碳大富翁」遊戲邀民眾做環保

住客討衛生紙　見飯店「只補送1捲」暴怒客訴：有4個屁股！

人民幣對美元連7個交易日貶值　專家：將繼續小幅貶值並雙向波動

台中狼校長25年前性侵曝光...竟騷擾家長　又1女學生指控淪性奴

論文雙殺「讓新竹人蒙羞」　林耕仁：林智堅、沈慧虹都應道歉

出門丟垃圾被叫去救貓！　他5分鐘撈出「藍眼萌獸」求幫取名

林智堅雙碩士飛了　張善政要蔡英文、鄭文燦、鄭運鵬出來道歉

城博會文宣品竟比市價「貴百萬」　王欣儀要求政風處徹查

俞利拍戲撞團體15週年宣傳：我們是彼此後盾！　少時反應超暖心

味全龍、富邦悍將今延賽　羅力輪值不變

北韓強推「手機更新」！居民不滿遭監控還得多付錢：乾脆重回封建時代

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

政治熱門新聞

林智堅論文第二門也沒了　中華大學認定抄襲

快訊／陳水扁急發聲明　預言陳時中：民進黨第二位台北市長

林智堅論文涉抄襲　中華大學：傍晚公布結果

中國無人機飛到我大膽防區拍崗哨照　陸軍金防部證實了

高嘉瑜被罵「背骨仔」還是會當選？　他爆一大咖背後力挺

快訊／「數位中介法」挨批　蔡英文首發聲：歸零思考

林智堅論文遭雙殺　中華大：指導老師難辭其咎

林智堅第二論文也沒了　中華大學1027字說明理由

林靜儀大型翻車現場！　媒體人酸爆

快訊／蔣萬安競辦還原過程：決議塗黑疫苗合約的就是陳時中

快訊／中華大學論文被認定抄襲　林智堅律師回應了

林中華大學論文案　王：收到就公布

陳時中：公布高端疫苗價格對社會有什麼幫助？

快訊／傳達反對北京軍演立場　國民黨證實：夏立言今晚與張志軍吃飯

更多熱門

相關新聞

林智堅15天內「碩士雙殺」！　網驚：史上最會抄的男人

林智堅15天內「碩士雙殺」！　網驚：史上最會抄的男人

前新竹市長林智堅本月9日遭台灣大學認定論文抄襲，並撤銷其碩士學位。中華大學今（24日）同樣認定林智堅論文抄襲，且情節重大，決定撤銷其碩士學位，林智堅碩士學位15天內遭到「雙殺」。消息曝光後，引發全網震撼，不少人紛紛驚呼「台灣史上第一人撤銷雙碩士」、「史上最會抄」。

林智堅論文遭雙殺　中華大：指導老師難辭其咎

林智堅論文遭雙殺　中華大：指導老師難辭其咎

林智堅又被撤學位　台大調查陳明通學倫案「進度曝」

林智堅又被撤學位　台大調查陳明通學倫案「進度曝」

林智堅碩士學位「被雙殺」　洪孟楷：蔡英文應公開道歉

林智堅碩士學位「被雙殺」　洪孟楷：蔡英文應公開道歉

林智堅連中華大學都沒了！　國民黨：總統護抄襲慣犯還要硬拗

林智堅連中華大學都沒了！　國民黨：總統護抄襲慣犯還要硬拗

關鍵字：

林智堅台大論文2022九合一大選2022桃園市長

讀者迴響

熱門新聞

江宏傑離婚1年「夜奔男密友家」全被拍！

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

廖老大認了「甘蔗青茶臭酸的」　巡20間分店傻眼

艾成傳給王瞳「最後1訊息」曝！她反覆看失魂7天

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

王瞳暴瘦現身追思會！「一身白衣」送別艾成

助理主持「怨聲傳黃子佼耳裡」合作破裂

奧迪女拒檢害閨蜜遭擊斃　警「用槍合法」不起訴

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

全場嚇傻！艾成弟「長相神複製」獻唱

送別艾成《新兵日記》全到了！

女星瑭霏遭搶畫面曝　車停捷運站旁遭劫匪勒脖

王瞳看到「婚紗照」癱軟大哭：我答應艾成不哭的

《女兵日記》楊晴爆「假戲真做人夫羅平」！

更多

最夯影音

更多
台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網
張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面