蔡英文要全黨挺他一人　林智堅如今2碩士學位都沒了

▲蔡英文（左）、林智堅（右）。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨前新竹市長林智堅原挾五星政績的高人氣，投入2022桃園市長選戰，沒想到卻被爆出論文爭議。面對各界質疑，林智堅始終指控為抹黑，甚至在台大決議其國發所論文抄襲情節嚴重後，仍大動作反擊，並指有「政治操作」，連身兼黨主席的總統蔡英文都要求全黨力挺林智堅。如今，林智堅另起中華大學的論文也被認定抄襲，政壇生命被「雙殺」，而過去的全黨救一人，恐怕也成為「一人毀全黨」，如何影響九合一選情，值得關注。

回頭看林智堅的論文門，台大國發所的部分，學校9日召開臨時記者會，認定林智堅抄襲另名研究生余正煌，且情節嚴重，建議撤銷碩士學位，並經教務處核定，若不服這次結果，可以跟教育部申訴，將依照規定辦理後續的行政流程。

針對為何判定林智堅論文抄襲，審議委員會召集人、台大社科院院長蘇宏達9日記者會上有提到，2人都有使用相同民調資料，同樣研究2014年新竹市長選舉，林的研究題目為「三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響，以2014新竹市長選舉為例」，但實際研讀論文，根本沒有分析槓桿者效應，反而是分析另一個候選人蔡仁堅的得票基礎，導致2篇論文一開始就產生高度重疊。

林智堅當天立即舉行記者會，強調「有沒有這個學位對於我參選市長並沒有影響」，新竹市民學歷比他高的比比皆是，提出政績、政見才是王道，捍衛自身清白和服務桃園市民的初衷並沒有改變。蔡英文也對黨內宣示要挺林智堅，但12日林智堅最終決定主動宣布退選。針對下一步，林智堅當時說，「未來，會透過救濟手段，持續對於不論是台大碩士被取消部分，持續做一個爭取」，並稱戰場轉換為捍衛清白。至於桃園市長之位，確定改由立委鄭運鵬角逐。

不過，論文門的第二個戰場，林智堅還是沒守住。不像面對台大三度拒絕學倫會約談，林智堅選擇出面參加中華大學學論會，為自己辯護，然後，經過審議後，校方24日發出新聞稿，稱認定林智堅論文確實存在抄襲情事，而教務處在收到調查報告後，依據規定，決定撤銷林智堅的碩士學位並公告註銷其學位證書。

林智堅論文風波一路走來，一直堅持自己沒有抄襲，除了蔡英文力挺外，黨內大咖包括行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、國安局長陳明通及鄭運鵬也都多次發聲相挺。而今，林智堅兩個碩士學位都沒保住，後續將如何在捍衛自己清白的戰場前進，成為觀察重點。