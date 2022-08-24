林智堅碩士學位雙殺！趙少康轟蔡英文「只有顏色沒是非」：應道歉

▲林智堅因論文案，宣布退出桃園市長選舉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

針對中華大學撤銷前新竹市長林智堅碩士，中廣董事長趙少康表示，這不只證明林智堅就是「抄人」，更證明台灣大學當時確實秉公處理，沒有受到政治力影響，但總統蔡英文直到林智堅退選時還在力挺「智堅戰清白」，讓民進黨不惜槓上台大、槓上學術界，往台大潑髒水，只為「全黨護一人」。

林智堅論文門燒得沸沸揚揚，先前才遭台大認定論文抄襲，將被撤銷碩士學位，因此退選桃園市長；中華大學稍早也認定該論文確實存在抄襲情事且情節重大，決定撤銷林智堅的碩士學位，並公告註銷其學位證書。

趙少康表示，2間學校不只證明了林智堅就是「抄人」，更證明台灣大學當時確實秉公處理，沒有受到政治力影響，但蔡英文直到林智堅退選時還在力挺「智堅戰清白」，讓民進黨不惜槓上台大、槓上學術界，往台大潑髒水，只為「全黨護一人」。

趙少康提到，如今，真相水落石出，他要求民進黨全體應向當初抹黑台大、抹黑學倫會、抹黑台大社科院長蘇宏達的惡行，向所有人致歉，蔡英文也應該為自己無理為林智堅惡行背書、甚至想為他漂白，向國人道歉。

趙少康說，從論文門可以看出，民進黨就是一個「只有顏色、沒有是非」的政黨，這樣的政黨，如果再繼續執政，人民一定沒有好日子過，今年年底，一定要用選票給這個欺騙全民、沒有是非的政黨一個教訓。

