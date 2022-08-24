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小心求職陷阱　里港警深入鄉里反詐騙

▲里港警分局鹽埔分駐所警員李虹緒、許勝銘鹽鹽埔鄉仕絨等村防詐宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局鹽埔分駐所警員李虹緒、許勝銘，到鹽埔鄉仕絨等村防詐宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

詐騙案件手法不斷推陳出新，里港警分局鹽埔分駐所警員李虹緒、許勝銘主動至轄區鹽埔鄉仕絨村、高朗村進行防詐宣導，以生動的案例向長輩們講解常遇到的詐騙手法及術語，並說明目前國外求職陷阱案例，籲請村民彼此轉知，避免誤入詐騙陷阱。

▲里港警分局鹽埔分駐所警員李虹緒、許勝銘鹽鹽埔鄉仕絨等村防詐宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局鹽埔分駐所警員李虹緒、許勝銘鹽鹽埔鄉仕絨等村防詐宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

里港警分局表示，假投資、假綁架、假冒健保局及電信公司等手法，是詐騙集團慣用的伎倆，但由於現今不少長者獨居或白天獨自在家，較少出門與社會接觸，警戒心較為鬆懈，接獲詐騙電話當下身邊可能無人能夠協助而容易遭詐，因此身邊親友的關懷與協助，是銀髮族防範詐騙的重要關鍵。警方會持續加強樂齡長者聚集場所防詐宣導工作，讓長輩都能提昇自我防範詐騙意識及防詐能力，保障民眾財產安全。

警方更提醒民眾，詐騙集團現下利用「求職」、「高薪」、「包吃包住包機票」等資訊，先吸引青少年或剛出社會的年輕人關注，再藉由提供工作，將其誘騙至柬埔寨、寮國等東南亞地區等，最後卻為詐騙集團所利用，甚至有遭強暴脅迫等案件，請民眾小心防範勿踏入求職陷阱，相互提醒，如有疑慮請撥打反詐騙專線165或 110求助。

分局長鄭頴聰表示，防制詐騙案件發生一直以來都是警方的重點工作，阻詐最有效的方式乃是提升民眾犯罪預防觀念，強化自我防衛意識，本分局將持續利用各種場合宣導，避免民眾受害。

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