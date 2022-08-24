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《警械使用條例》修法因這理由躺1年半　立院跨黨有共識速協商

▲▼立委鄭天財。（圖／記者李毓康攝）

▲依照議事慣例，《警械使用條例》在委員會的協商仍將由鄭天財主持。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

台南殺警奪槍案，造成2名員警殉職，外界討論應儘速修訂《警械使用條例》，總統蔡英文23日盼立法院修法，民進黨立法院黨團總召柯建銘亦指，已與國民黨團達成共識，下會期儘速協商。據指出，《警械使用條例》修正草案自2020年12月底初審至今，因仍有警員使用警械導致爭議後啟動調查小組、致死請求賠償等關鍵條文未達共識，尚未完成三讀修正程序。

針對修法進度，柯建銘昨晚表示，2020年12月28日內政委員會完成相關審查後，就進入委員會協商階段，因時任召委的國民黨立委鄭天財不排委員會的朝野協商，程序無法繼續進行，已與國民黨團達成共識，下會期會儘速協商；不過國民黨團總召曾銘宗今回應，警政署沒有拿出建議修改後的版本，朝野朝商根本無法進行起，顯見民進黨也沒有很在意，以現在的立法院席次生態，民進黨想過的法案哪個過不了？

實際上，內政委員會自2020年底就完成《警械使用條例》初審程序，但仍有關於警員使用警械導致爭議後啟動調查小組，以及致死請求賠償兩關鍵條文被保留，如有立委主張應該設「鑑定小組」，也有立委提出該小組除了依職權受理委託外，也可增加受理法院、檢察官委託的啟動要件。

當時擔任排案召委的鄭天財今天受訪說明，因為行政部門和不同委員對於修法仍有不同意見，當時請行政部門和委員個別溝通，並提出對案；昨天他有詢問內政委員會主秘，是否能在休會期間啟動朝野協商，但依法仍須等9月開議後，才可以進行朝野協商，他已請內政部警政署、司法院、法務部等相關部會，針對立委提案提出版本，以利協商進行。

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