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怨殺警兒「從沒養過我」　林信吾獨居母怒：不會想看他一眼

記者賴文萱／高雄報導

46歲林信吾殺2警奪槍引各界憤怒，他在13日向明德外役監申請返家探視戶籍地在高雄鳳山的媽媽，15日未依規定返監，警方查訪後才知道，林當時沒有跟媽媽見到面。當地里長指出，林母現在已不住鳳山，而是去台南跟女兒同住，他感嘆林母好不容易可以含飴弄孫，結果兒子捅出大婁子，可能又會破壞她現在的生活。里長也替林母轉述，「生這個兒子，從小到大都沒有養過她，這次犯了大錯，自己做的事就要自己承擔。」

當地里長表示，林信吾13日下午到鳳山南成派出所報到，不過找不到媽媽，才得知媽媽去到台南他妹妹那邊，隔天就跑去台南，也說晚上要回去監獄報到，結果當天早上竟然沒回去。得知林信吾後來竟犯下殺警事件，里長也感到相當震驚。

▲▼林信吾申請返家探親到高雄鳳山分局南成所報到畫面。（圖／民眾提供）

▲林信吾申請返家探親到高雄鳳山分局南成所報到畫面。（圖／民眾提供）

事實上，林母年約70歲上下，過去一個人獨居在鳳山，做些打雜、整理房子之類的清潔工作，賺取生活費，但後來房東不願續租，林母就來拜託當地里長，希望可以讓她寄放戶口，好讓她可以領老人津貼、中低收入戶物資。

里長說，因為看她孤苦無依，又不識字，女兒也不讓她寄放戶口，若寄放在戶政事務所，都不知道怎麼領取信件、電費單、勞健保費單，所以才好心讓她寄放。結果殺警案爆發之後，才得知林母過去也曾犯下割下同居男友生殖器丟棄，逃亡9年被捕的案件。

不過，里長也感嘆，很同情林母這個老人家，長期一個人獨居，先前才因為車禍住院6個月，最近好不容易才跟女兒修復關係，可以跟女兒住在一起含飴弄孫，結果兒子又捅出這個大婁子。媒體大肆報導後，可能又會讓她的家庭烏煙瘴氣，害得她無家可歸，「萬一她又要出來外面自己租房子，經濟壓力負擔怎麼辦」，很替林母感到可憐。

里長最後替林母轉述，「生這個兒子，從小到大都沒有養過他，這次犯下大錯，自己做的事就要自己承擔。」林母也很明白表示，曾勸兒子去找工作也沒用，根本管不動他，所以之後也不會去探望兒子。

▲▼林信吾移送地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林信吾傍晚被移送地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）

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