「民進黨開的法務部」　趙少康批：卸責逃獄犯、追殺林姿妙

▲中廣董事長趙少康。（圖／趙少康辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

明德外役監逃犯林信吾犯下殺警重案，全台民眾氣憤難平。中廣董事長趙少康24日痛批，法務部面對外役監逃獄犯，不僅不檢討還找藉口，殺警死刑犯也不執行，反而是蔡英文說要贏回宜蘭，就眼巴巴地起訴林姿妙，把「偵查不公開」原則全都拋到九霄雲外，未審就先透過媒體定人於罪，狠嗆根本「民進黨開的法務部。」

趙少康表示，台南殺警嫌犯林信吾遭數十位警察包圍逮補實在大快人心，但法務部面對外役監逃獄犯，竟然只說是「逾假不歸」而不是「逃獄」；翻閱過去紀錄，法務部在2014年6月24日就曾經發過新聞稿，標題赫見「放假探親，逾假不回歸即是脫逃」，按此定義，林嫌明顯就是「脫逃」，質疑「法務部到底是忘記了，還是害怕想起來？」

趙少康說，總統蔡英文任內還有38位死囚沒有執行，其中還有3位是殺警被判死刑，按照游錫堃「我支持廢死，但這個必須判死」邏輯，政府早該執行。不過，由於民進黨支持廢除死刑，法務部當然不敢執行死刑，畢竟現在民進黨掌握國家大權，號令天下莫敢不從。

趙少康痛批，民進黨既然支持廢死、想過的法案也沒有過不了的，就應推動修法並告訴民眾現存的死刑犯該怎麼處理才對，「怎麼現在都不敢講話了？由此可見民進黨根本是鄉愿治國，把自己的價值觀凌駕於法律之上，拖著死刑不執行，完全就是騙票和稀泥。」

針對逃犯問題，趙少康認為法務部不僅不檢討還找藉口，殺警死刑犯也不執行，將攸關社會安全的問題拖著不處理，反而是蔡英文說要贏回宜蘭，就眼巴巴地起訴林姿妙，把「偵查不公開」原則全都拋到九霄雲外，細節全都上報，「法官未審就已經先透過媒體定人於罪，實在很荒謬。」

趙少康開轟，法務部選在此時爆料林姿妙，是為了掩蓋法務部處處破口及討好民進黨年底選情，「如今的法務部不是全民的法務部，根本就是為民進黨開的法務部，實在很可惡！」