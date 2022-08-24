「國民黨執政新北17年沒政黨輪替」　林佳龍：看起來也相對落後

記者陶本和／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍24日被媒體問及目前選戰態勢時表示，他扮演攻守位置，會守好也會攻好，對手不願直球對決，像打躲避球，閃避很多議題。他強調，感謝府院黨各方關注新北選舉，新北已17年沒有政黨輪替，目前看起來也相對落後，期待未來市長有更大格局跟國際觀。

▲民進黨新北市長參選人林佳龍。（圖／林佳龍競選辦公室提供）



由於國民黨現任新北市長侯友宜擁有高人氣與高支持度，在選戰策略上選擇「冷處理」，而林佳龍陣營策略傾向不斷叫陣，希望增加議題攻防、兩軍要有駁火。

林佳龍24日上午陪同總統蔡英文出席「2022台灣機器人與智慧自動化展、2022台北國際自動化工業大展聯合開幕典禮」後，接受媒體訪問時，談及當前新北選舉狀況表示，民進黨是一個團隊，有團隊的精神，他扮演攻守位置，會守好也攻好，反而對手不願直球對決，像在打躲避球閃躲很多議題。

林佳龍認為，選舉就是檢驗政黨跟參選人的政見跟政績。他也強調，要感謝府院黨都很關注新北的這場選戰，因為是最大的直轄市，有400萬人口，但新北17年沒有政黨輪替，國民黨在新北執政17年，目前看起來相對落後，期待未來市長有更大格局跟國際觀來治理新北。

對於林佳龍近來的各式叫陣，好比最近要求侯友宜「走下神壇」，而侯友宜則維持一慣態度強調，「我本來就是人」，每天都用行動治理的方式，在基層走透透、聽取基層聲音，第一時間解決問題，因此他跟里長們、底層市民都是好朋友，沒有分你我，努力拚大小市政，跟大家感情濃厚，並肩作戰。