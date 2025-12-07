中軍機照射日戰機　高市早苗正面回應！

▲高市早苗：日本將冷靜應對中國軍機雷達照射事件。（圖／達志影像／美聯社）



記者董美琪／綜合報導

日本外務省今天召見中國駐日大使吳江浩，就中國軍機對日本自衛隊戰機進行雷達照射一事提出嚴正抗議。首相高市早苗在石川縣視察能登半島地震災區時表示，「對此事件深感遺憾，日本將以冷靜且堅定的態度因應」。

據日本東京放送電視台（TBS）與讀賣新聞報導，外務省事務次官船越健裕下午召見吳江浩，抗議中國殲-15戰機昨天下午在沖繩本島東南方公海上空兩度以雷達照射日本F-15戰鬥機。船越表示，此舉相當危險，對此極為遺憾，並嚴正要求中方採取措施避免再次發生類似行為。

對此，中國軍方發言人則反駁稱，「日方的說法與事實不符」。中國駐日大使館也指出，吳江浩向日本提出抗議，指責日本自衛隊戰機干擾了中國軍方的演訓。他進一步表示，「日方發布與事實不符的訊息，渲染事態，誤導輿論，極不負責任」，要求日本立即停止不實指控，並妥善管理現場行動，同時避免類似事件再次發生。

與此同時，日本在野黨也對中國軍機的行為提出批評。立憲民主黨代表野田佳彥在滋賀縣米原市接受媒體詢問時表示，「這是極度危險且過分挑釁的行為」。他指出，雖無法確認此事是否與首相高市早苗在國會答詢中提到「台灣有事可能被認定為日本存亡危機事態」有直接關聯，但強調無論理由為何，中方都不應採取此種行動。