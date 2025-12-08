砍頭烹食影片暗網瘋傳！　「越南屠夫」真實身分曝光

▲「越南屠夫」的真實身分竟是57歲公務人員段文生。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

一段充滿血腥暴力的「獵奇影片」日前在暗網瘋傳，內容涉及斬首、分屍與烹煮屍體，隨後更外流至主流社群平台，引發大批網友震驚與不適。直到11月底，越南警方根據網友自發整理的調查報告展開行動，才揭開「越南屠夫」真實身分，竟是57歲的公務人員段文生，擔任諒山省市場管理第四隊副隊長。

殘忍畫面曝光後 網友組成民間調查團揭真相

根據外媒綜合報導，這起駭人聽聞的案件可追溯至2020年。段文生（Đoàn Văn Sáng）透過社群平台認識受害者阮春達（Nguyễn Xuan Đạt），雙方經常討論獵奇與極端話題。

段文生今年1月25日邀阮春達前往其辦公室後涉嫌行凶，過程中還全程錄影，並將斬首、分屍與烹屍的過程製成影片，在暗網兜售。

更令人毛骨悚然的是，報導指出，影片中的殘酷行為竟是受害者「生前的願望」。案發後，段文生持續上班、照常更新臉書動態，舉止毫無異狀。直到附近居民陸續聞到異味卻無法找到來源，案件始終未受重視。

警方未即時調查 民間自辦偵查逼出真兇

相關影片於今年7月從暗網流入主流平台後才引發廣泛關注，但越南警方遲未公布任何調查進度。部分網友不滿當局無所作為，自發組成「網路偵探」，蒐集線索並交叉比對影片與真實地點，終於在11月底完成一份詳細報告，指認嫌犯為段文生，並推測出可能犯案地點。

死者母親11月29日也證實兒子自父親過世後已失聯長達10年。

嫌犯遭拘留 警方籲勿再散播血腥影片

越南警方收到報告後立即展開行動，並正式立案調查。諒山省警方發12月3日布公告表示，段文生已被依殺人罪拘留，同時呼籲大眾停止轉傳血腥暴力影片，否則將依法究辦。