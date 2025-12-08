川普在盯著！宏都拉斯總統選情仍膠著　小鎮延後投票成舉國焦點

▲67歲的阿斯夫拉（Nasry Asfura）大選前夕獲得川普公開力挺。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

宏都拉斯一個鄉村小鎮的補選投票7日登場，意外成為全國總統大選勝負的關鍵焦點，也牽動美國總統川普力挺候選人能否保住微弱領先。由於該國本屆大選呈現極為激烈的拉鋸態勢，這座僅數千名選民的小鎮，正左右著最終結果。

路透社報導，地方投票站於11月30日因破壞與舞弊指控被迫關閉，迫使投票延後舉行。這項原本的地方性決定，卻讓位於東南部巴瑞索省（El Paraiso）、與尼加拉瓜接壤的聖安東尼奧德弗洛雷斯鎮（San Antonio de Flores）及其4996名登記選民，成為全國政壇矚目的中心。因為全國開票結果顯示，兩位領先候選人目前僅以極小差距拉鋸。

中間偏右自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla），6日搭乘直升機抵達該鎮最後衝刺拜票時強調，「每一張選票都很重要，不論看起來多麼微不足道。」截至目前全國約88％選票完成計算，他落後保守派國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）不到2萬票。計票作業已邁入第2周，仍未能分出勝負。

川普力圖在拉丁美洲鞏固保守派聯盟，此次宏都拉斯大選也被視為檢驗其影響力的重要一役。即使開票尚未完成，川普日前便警告，若宏都拉斯更動初步顯示阿斯夫拉領先的結果，將會「付出慘重代價」。

目前在當地觀察選情的政治分析家卡爾森（Laura Carlsen）指出，「現在有一股力量正在推動拉丁美洲各國轉向極右翼，並無條件效忠美國政府。宏都拉斯正是試驗場。」