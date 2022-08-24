驚險片！酒駕男「間接撞斷」瓦斯管　險釀氣爆上百人半夜驚逃

記者許權毅／台中報導

台中市霧峰一名37歲湯姓男子24日凌晨0時酒駕返家時，不慎擦撞路旁2台小貨車，導致小貨車再撞斷路邊天然氣管線，造成半夜天然氣大量外洩，消防獲報後趕緊灑水用水霧稀釋濃度。警方循線找到酒測值高達0.73的肇逃湯男，他馬上坦承酒駕，全案依公共危險罪嫌移送。

▲台中霧峰男酒駕撞斷天然氣管線還肇逃，全被監視器拍下。（圖／記者許權毅翻攝）

霧峰區中正路616巷24日凌晨0時3分時突傳出天然氣味，嚇得附近民眾出門查看，才發現疑似一台小貨車撞斷天然氣管線，造成外洩，附近上百住戶也在睡夢中驚險疏散。不過警方調閱監視器發現，為一台白色休旅車撞上2台小貨車後，小貨車再間接撞斷管線，一瞬間天然氣往外噴，一縷白煙外洩全被監視器拍下。

▲▼消防到場後趕緊灑水稀釋濃度。（圖／記者許權毅翻攝）



警方循線找到住在附近的湯男，湯男還把車輛好好停在車格裡，不過右前車頭嚴重破損，警方發現湯男渾身酒氣，一測發現湯男酒測值超標，湯男坦承酒駕肇事逃逸，全案依照公共危險罪嫌移送偵辦。

霧峰警分局表示，欣林天然氣公司於0時15分緊急派員處理，現場在1時45分撤除管制，欣林員工於關閉管線時割傷，所幸無大礙，其餘人員均無傷亡。

▲湯男車輛嚴重損毀，竟肇逃返家呼呼大睡。（圖／記者許權毅翻攝）

▲所幸未釀成嚴重意外，住戶則在半夜聞到臭味後逃出。（圖／記者許權毅翻攝）