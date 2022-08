1.13億年前恐龍足跡重見天日　德州河床乾涸見完整形狀

▲德州乾旱,1.13億年前的恐龍足跡重見天日。(圖/翻攝自恐龍谷州立公園)

記者張靖榕/綜合外電報導

德州正經歷嚴重乾旱,恐龍谷州立公園(Dinosaur Valley State Park)的河流乾涸,意外露出大約1.13億年前的恐龍足跡,保留得還相當完整,可以看出不同種的恐龍走過的足形。

CNN報導,州立恐龍谷公園(Dinosaur Valley State Park)22日發布聲明,公園發言人賈西亞(Stephanie Salinas Garcia)指出,最近大部分在河床不同位置發現的足跡,都屬於高棘龍屬。

▲新露出的河床足跡,大多屬於高棘龍屬。(圖/翻攝自恐龍谷州立公園)

高棘龍學名為Acrocanthosaurus,意思是「有高棘的蜥蜴」,是食肉龍下目異特龍超科鯊齒龍科的一個屬,出現時間為白堊紀中期,主要分布於北美,成年龍身高約15英尺(約4.6公尺),體重可重達7噸。

賈西亞表示,其他在河床公園裡留下足跡的還有波塞東龍屬,屬於草食性動物,成年龍身高可達60英尺(約18.3公尺),重達44噸。

今年夏天的乾旱嚴重,導致公園內一條河流大部分地區幾乎完全乾涸,卻也因此顯露了1億多年前的恐龍足跡。

賈西亞解釋,在正常的天氣情況下,河水流過河床,恐龍足跡上頭也會覆蓋其他物質,因此更不容易發現,「能夠在公園裡有這些發現,看到新的恐龍足跡,一直是一件讓人很興奮的事情!」不過之後隨著降雨,河水重新覆蓋,這些足跡會再度隱身在水中,不過正也是因為這個過程讓足跡得以繼續維持完整。