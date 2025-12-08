雙腳發紫走不動！他看完醫生不放心　一問ChatGPT竟揪出罕病

▲英國一名少年透過ChatGPT提早診斷出罕病。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

英國一名17歲少年感冒過後，持續出現身體虛弱、雙腳發紫與行動困難等症狀，儘管在當地診所獲得初步診斷，卻始終懷疑病情不單純，向ChatGPT描述症狀後，竟被AI準確指出罹患罕病「格林-巴利症候群」。

卡蘭（Kahlan Eales）感冒後遲遲無法恢復健康，被當地診所初步診斷為雷諾氏症候群（Raynaud’s syndrome），也就是血管痙攣導致血流減少的情形，建議保暖並戴手套。不過，他認為自己的情況似乎更加嚴重，搭公車回家路上詢問ChatGPT，未料獲得意外結果。

《太陽報》報導，格林-巴利症候群（Guillain-Barre syndrome, GBS）是一種免疫系統攻擊神經的疾病，會導致肌肉無力、麻木，嚴重時可能引發致命性癱瘓。

卡蘭獲得此消息，隨即與母親趕赴急診，希望再度確認病況，急診室醫師竟也證實AI判斷結果。他被緊急轉至布里斯托皇家醫院（Bristol Royal Infirmary）接受血漿置換治療，目前已轉至格洛斯特郡皇家醫院（Gloucestershire Royal Hospital），預計幾天內出院。

卡蘭平常就會用ChatGPT處理課業和日常問題，那天只是靈機一動輸入惡化症狀，未料被提早診斷出罕病，「醫院說『你說得對』時，我完全不敢置信。GBS會逐漸讓人癱瘓，甚至可能停止呼吸，我竟然得靠AI才能正確診斷，實在太瘋狂了。」不過他也強調，這次事件不會讓自己對於英國國民保健署（NHS）失去信心。