烏克蘭媒體：中國爆祕買俄軍備　恐與台海有關

▲烏媒取得俄外流文件，指中國自2022年起秘密向俄國買軍備。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

烏克蘭媒體「基輔獨立報」近日取得俄羅斯洩露資料，內容涉及北京自2022年起透過非公開管道採購俄制裝備，主軸指向提升解放軍空降部隊實戰能力，外界推估與可能對台行動相關。

「基輔獨立報」提到，他們檢閱的文件為俄國內部通信記錄。俄軍全面攻入烏克蘭約一個多月後，俄羅斯政府便接獲一份來自中國的採購清單。相關資料顯示，北京方面提出採買武器與裝甲車輛，使用於空降作戰，該申請編號為ZH2022-Y53，文件日期標記在2022年4月7日。

外流檔案也揭露，俄國聯邦軍事技術合作局（FSMTC）在接獲需求約三個星期後，便要求負責軍售的國營企業羅斯波隆出口公司（Rosoboronexport）準備展示可由空投方式部署的戰車與相關載具。該公司後續著手安排接待事宜，一年後即2023年4月，中國代表正式造訪莫斯科，雙方完成多輪交流，並逐步推動俄烏戰爭後的新軍事協議。

報導指出，這些合作案除了讓受制裁的俄軍火企業重新獲得收入來源，也為中國取得相關裝備鋪路；預計這批武器將交由解放軍空降兵單位吸收，進一步加強快速投送與登陸作戰能力，被視為中國在情勢敏感區域可能採取行動的前置準備。