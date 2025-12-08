　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭媒體：中國爆祕買俄軍備　恐與台海有關

▲▼俄中關係,中俄關係,普丁、習近平2個月內2度聚首。（圖／路透）

▲烏媒取得俄外流文件，指中國自2022年起秘密向俄國買軍備。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

烏克蘭媒體「基輔獨立報」近日取得俄羅斯洩露資料，內容涉及北京自2022年起透過非公開管道採購俄制裝備，主軸指向提升解放軍空降部隊實戰能力，外界推估與可能對台行動相關。

「基輔獨立報」提到，他們檢閱的文件為俄國內部通信記錄。俄軍全面攻入烏克蘭約一個多月後，俄羅斯政府便接獲一份來自中國的採購清單。相關資料顯示，北京方面提出採買武器與裝甲車輛，使用於空降作戰，該申請編號為ZH2022-Y53，文件日期標記在2022年4月7日。

外流檔案也揭露，俄國聯邦軍事技術合作局（FSMTC）在接獲需求約三個星期後，便要求負責軍售的國營企業羅斯波隆出口公司（Rosoboronexport）準備展示可由空投方式部署的戰車與相關載具。該公司後續著手安排接待事宜，一年後即2023年4月，中國代表正式造訪莫斯科，雙方完成多輪交流，並逐步推動俄烏戰爭後的新軍事協議。

報導指出，這些合作案除了讓受制裁的俄軍火企業重新獲得收入來源，也為中國取得相關裝備鋪路；預計這批武器將交由解放軍空降兵單位吸收，進一步加強快速投送與登陸作戰能力，被視為中國在情勢敏感區域可能採取行動的前置準備。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3803 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
祖孫車禍雙亡！他赴特考遇死劫　鎮公所同事悲痛
入冬最強冷空氣來襲！北部急凍探10℃「恐達冷氣團」最冷時刻曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭媒體：中國爆祕買俄軍備　恐與台海有關

中軍機照射日戰機　高市早苗正面回應！

俄烏戰爭談判只差10公尺！美俄談判剩2關鍵　俄不買單：要全重改

中國火控雷達兩度照射！前自衛隊幹部分析「如同拔槍」：極為挑釁

俄烏2大難題！美特使稱「和平協議近了」　血淚代價死傷200萬人

驚傳政變？貝南士兵「攻占國家電視台」　宣布解散政府

日本獵人驚見「跪坐男屍」！入山打獵目睹詭異景象　頭顱白骨化

性侵女童被捕「竟絕食抗議」　他被判鞭刑14下再關15年

包括台灣！柬埔寨掃蕩網路詐騙160天抓4851人

日本機場櫃檯前「行動電源起火」！旅客包包突冒煙　焦黑照曝

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

「縱貫線教父」林水樹辦雙喜臨門宴207桌　盛大煙火像跨年秀

烏克蘭媒體：中國爆祕買俄軍備　恐與台海有關

中軍機照射日戰機　高市早苗正面回應！

俄烏戰爭談判只差10公尺！美俄談判剩2關鍵　俄不買單：要全重改

中國火控雷達兩度照射！前自衛隊幹部分析「如同拔槍」：極為挑釁

俄烏2大難題！美特使稱「和平協議近了」　血淚代價死傷200萬人

驚傳政變？貝南士兵「攻占國家電視台」　宣布解散政府

日本獵人驚見「跪坐男屍」！入山打獵目睹詭異景象　頭顱白骨化

性侵女童被捕「竟絕食抗議」　他被判鞭刑14下再關15年

包括台灣！柬埔寨掃蕩網路詐騙160天抓4851人

日本機場櫃檯前「行動電源起火」！旅客包包突冒煙　焦黑照曝

胎兒離奇在子宮消失！檢查驚見「寄生母親肝臟」　醫：死亡率90倍

海外大叔超愛被「女生踩」　街頭喘氣喊幸福...網驚：太M了

快訊／新北深夜車禍　「轎車擦撞2機車」3人送醫　

試管補助3.0上路滿月！二寶潮爆發　醫：38歲前要把握黃金期

蔡英文：光電政策需邁向2.0再進化 　不能容忍藉綠能不法牟利行為

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　影片卻讓網友鼻酸了：台灣怎變成這樣

Google公布國人「2025機票熱搜榜」　泰國奪冠、4島嶼入榜

烏克蘭媒體：中國爆祕買俄軍備　恐與台海有關

參考美軍標準建置「前進外科小組」　國軍打造七處救護新防線

探索菲律賓的自然奇蹟　從火山到地底河的冒險旅程

「看表演前記得開嗓！」 蕭敬騰挑選幸運觀眾「飆高音」

國際熱門新聞

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

中軍機照射日戰機　高市早苗發聲！

台海戰爭3階段　外媒揭1地是理想登陸點

亞洲實力指數「台灣排名」出爐！這國崛起

烏媒：中買俄軍備　恐與台海有關

美俄談判剩2關鍵　俄不買單：要全重改

性侵惹毛村民！印尼男被砍GG　屍體遊街

驚傳政變？貝南士兵「攻占國家電視台」

2大錢坑吞掉退休金！　專家勸丟掉

詭！日本獵人入山驚見「跪坐男屍」

包括台灣！柬埔寨掃蕩詐騙逮捕4851人

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

中國爆買投資房地產　高市早苗要下重手整治

中國雷達兩度照射　前自衛隊幹部：極為挑釁

更多熱門

相關新聞

美俄談判剩2關鍵　俄不買單：要全重改

美俄談判剩2關鍵　俄不買單：要全重改

美國總統川普任命處理俄烏情勢的特使凱洛格近日透露，結束俄烏戰事的相關協商已推進到最後階段，距離定案僅剩「最後10公尺」。他指出，雙方目前卡在兩項關鍵議題，但若達成共識，和平協議就有望完成。

台海戰爭3階段　外媒揭1地是理想登陸點

台海戰爭3階段　外媒揭1地是理想登陸點

解放軍控日本自衛隊滋擾　嚴重影響訓練

解放軍控日本自衛隊滋擾　嚴重影響訓練

解放軍「罕見」公開潛艇集群與導彈垂直下殺

解放軍「罕見」公開潛艇集群與導彈垂直下殺

美烏會談落幕　澤倫斯基承諾持續追求和平

美烏會談落幕　澤倫斯基承諾持續追求和平

關鍵字：

標籤:中俄軍事台海安全軍備交易解放軍烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

人夫包皮封死30年！「黃石噁垢」繞整圈　醫：發臭了

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

車手詐1800萬沒羈押　交保後再騙285萬

出國旅遊申領「1證件」恐喪失台灣身分　移民署證實

表面佛系、私下算得很精三大星座

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

沈伯洋帶女兒散步　遭陌生男正面嗆聲

中軍機照射日戰機　高市早苗發聲！

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面