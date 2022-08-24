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社會 社會焦點 保障人權

關不怕！服刑半年4月才出獄　高雄男6年第6度酒駕被抓

▲▼岡山第六度酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲莊姓男子（右）被員警攔下。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市莊姓男子（58歲）21日晚上11時許騎機車在彌陀區一處路口紅燈右轉，被員警攔下，員警發現他散發酒氣，一測酒測值為0.35毫克，警方發現，莊男去年10月因酒駕案入監服刑6個月，今年4月才出獄，沒想到又犯，而這也是他近6年來第6次的酒駕，似乎罰不怕。

岡山警分局彌陀分駐所員警21日晚間11時許，巡邏行經彌陀區中正西路與中正北路口，發現對向一部機車紅燈右轉，便上前攔查，過程中員警聞到莊男身上有濃厚酒味，對莊男實施酒測後，發現酒測值0.35毫克，顯已涉犯公共危險罪嫌。

▲▼岡山第六度酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲莊男（右）的酒測值超標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方將莊男帶回警局，調查發現，莊男是當天下午到高雄市苓雅區和友人聚餐飲酒，為避免酒後駕車，他還搭乘捷運前往，直到晚間9點多喝完酒，再搭乘捷運返回橋頭，而莊男在下捷運後，還擔心自身體內尚有酒精濃度殘留，便在站內徘徊了整整1小時才騎車上路，未料還沒騎到家，就在家門前的2公里外再度遭警方查獲酒駕。

警方調查，莊男曾於94年至110年之間5次酒駕，這次已是第6度酒駕累犯且去年10月才剛因酒駕案件入監服刑6個月，沒想到4月才剛出獄沒多久，這次再犯，依據刑法及新修正之道路交通管理處罰條例，酒駕未肇事的刑責從原本2年以下有期徒刑，提高為3年以下有期徒刑，汽機車駕駛人10年內第2次酒駕，加重罰鍰機車駕駛9萬元、汽車駕駛12萬元，若是第3次以上，則依前次所處罰金額加罰新臺幣9萬元，並吊銷駕照，以及公布姓名、照片及違法事實，另加重同行者連坐處分最高新台幣1萬5000元的罰鍰。

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