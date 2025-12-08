泰柬交火！柬埔寨小學生「緊急離校」避難畫面曝光

▲柬埔寨一所小學學生緊急被通知離校 。（圖／翻攝自柬中時報，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國與柬埔寨邊境再度交火，泰方8日證實朝邊境沿線發動空襲，並部署F-16戰機進行空中支援。柬中時報，柬埔寨國防部已證實泰方發動襲擊，根據一段1分39秒的影片，柬埔寨一所小學學生緊急被通知離校，小學生加快腳步撤離，有的人騎腳踏車、有的人跑步，前往避難。

柬埔寨國防部聲明指出，泰柬這波武裝衝突發生在泰方連續多日挑釁、製造摩擦之後。國防部發言人瑪麗淑潔達上將8日表示，泰軍在邊境多處地點朝柬方陣地發動攻擊，多次動用坦克開火。柬埔寨部隊全程嚴格遵守協議，以和平方式處理爭端，未對泰軍開火，但持續保持高度戒備。

國防部譴責泰方武力行徑，並稱這已經公然違反10月26日柬泰和平協議，敦促國際社會對泰方破壞協議、非法越界行為予以譴責，要求泰方即刻停止敵對活動。

另外，柬埔寨新聞部8日發布重要通告，要求媒體從業者及社群媒體用戶停止傳播涉及部隊部署、調動、軍營位置、武器裝備及軍事行動等敏感訊息。

根據CNN，柬泰邊境的最新一輪衝突標誌著總統川普先前主持達成的和平計畫面臨破裂，泰柬指責對方發動襲擊。泰國軍方官員表示，泰方空襲柬埔寨軍事陣地的行動，是對柬方8日襲擊造成泰軍死傷的報復。泰方稱，約有70%泰國平民已撤出邊境城鎮。