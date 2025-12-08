　
國際

富二代留學炫耀老爸炒幣！遭同學綁架　交出密碼後「被燒成焦屍」

▲▼富二代炫耀老爸炒加密貨幣　遭同學綁架「酷刑逼出密碼」活活燒死。（圖／翻攝自X）

▲謝爾蓋·庫茲敏（Sergey Kuzmin，左）將兒子（右）送到維也納留學，沒想到卻命喪異鄉。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭21歲富二代留學生丹尼洛·庫茲敏（Danilo Kuzmin）因曾向同在奧地利維也納留學的烏克蘭籍同學透露，自己的父親坐擁龐大加密貨幣資產，因此成為歹徒目標，遭人綁架虐待，被關在車內接受數個小時的酷刑。而對方在取得他父親的加密貨幣帳戶密碼後，將他活活燒死。法醫指出，他的遺體有80%遭到燒毀。

根據奧地利《皇冠報》報導，21歲的庫茲敏在奧地利首都維也納留學，然而他11月25日在維也納索菲特酒店地下停車場遭同學設局綁架，監視器畫面清楚捕捉到數名男子瞬間包圍他，並開始毆打施虐。

目擊者指出，他們先是聽到一陣騷動，事後在樓梯間發現大片血跡。警方相信庫茲敏在停車場遭受重創後被強行塞入自家的賓士座車內。辦案人員透露，庫茲敏被囚禁在車內長達數小時，期間遭受殘忍酷刑，直到他交出父親的兩個加密貨幣帳戶密碼。歹徒得手後將他連人帶車送往維也納多瑙新城區，在汽油助燃下點火焚燒滅跡。

法醫解剖報告顯示，死者全身約80%面積遭到嚴重燒傷，頭部受到大力重擊，牙齒斷裂，傷勢慘不忍睹。警方聲明指出，「屍檢結果證實受害者死於暴力攻擊。車輛被刻意縱火，現場發現助燃劑使用痕跡。」

調查人員在後座找到一個融化的汽油罐，但這輛被燒毀的賓士車是使用柴油燃料。加油站監視器顯示，其中一名嫌犯在犯案前購買了兩罐汽油，為預謀犯罪提供關鍵證據。

維也納警方調查發現，庫茲敏的父親正是烏克蘭哈爾基夫市副市長謝爾蓋·庫茲敏（Sergey Kuzmin），並坐擁龐大加密貨幣資產。庫茲敏疑似是曾向同學透露此事，才成為歹徒覬覦目標。

兩名嫌犯分別為19歲和45歲的烏克蘭男子，其中19歲嫌犯與死者就讀同一所大學，庫茲敏曾向他透露父親的加密貨幣資產情況。

維也納刑事警察局長格哈德·溫克勒上校（Gerhard Winkler）表示，調查人員認定這是一起以金錢為動機的犯罪，已排除政治背景。警方發現庫茲敏家族的加密貨幣帳戶在案發期間遭到大額提領，其中一名被捕男子身上搜出大量美金現鈔。

兩名嫌犯11月29日在烏克蘭港口城市敖德薩落網，距離庫茲敏屍體被發現僅3天時間。烏克蘭當局與歐洲刑警組織密切合作，成功追蹤到返國的兇嫌。法院已下令將兩人羈押40天。

 
12/06 全台詐欺最新數據

關鍵字：

烏克蘭綁架案維也納加密貨幣命案

