員警殉職他問「怎麼不奪刀？」引戰　憲兵：成功率低逃不了才奪刀

▲台南殺警嫌犯林信吾23日落網。（圖／記者黃彥傑攝）

記者鄭文晴／綜合報導

台南員警曹瑞傑、凃明誠22日遭嫌犯林信吾持刀割喉殺害，震驚全台灣。當大家都在為此哀悼之時，有網友竟發文表示，「員警怎麼不會奪刀？」引來眾怒，「我們憲兵練奪刀第一課，就是能不要用奪刀就不要用，因為成功率很低，那是為了你逃不掉，才不得已奪刀」。

根據警車行車紀錄器畫面顯示，凃明誠死前曾與歹徒在車前地上搏鬥，2人在地上扭打，凃遭歹徒從後方勒脖，當時警槍被歹徒搶奪在手，他仍奮力掙扎抵抗，最終難逃一死。

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▲有網友在Dcard發文表示，「員警怎麼不會奪刀？」引眾怒（圖／翻攝自Dcard）

有網友在Dcard以「員警怎麼不會奪刀？」為題表示，員警不是有受過訓練嗎，怎麼不奪刀？讓眾多網友氣憤罵道，「你要不要去實戰一次再回來告訴我們怎麼奪刀」。

有人指出，自己的阿伯是警察，「即使會奪刀但遇到還是會閃遠點，畢竟近身還是刀子強」。也有憲兵認為說這種話的就是外行人，「憲兵練奪刀第一課，就是能不要用奪刀就不要用，因為成功率很低」，只有知道逃不掉了，不得已才會去奪刀。

有人分析表示，如果警察在沒有任何準備之下（生理和心理）被突然的近距離襲擊，根本沒有反應時間拔槍跟開槍，「美國曾找幾百位警察做實驗，警察在未知對方會拿刀攻擊的情況下，近距離幾乎沒有開槍的機會」，起碼雙方要保持21英呎（約7公尺）才有機會拔槍並且射擊兩槍，而且還不一定不會被攻擊到，只是提升活命的機會，「這是在不確定的情況所做的保護措施」。

