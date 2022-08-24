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嗆聲「凹蠻要有限度」！殺警案最衰苦主現身　卡3罪投案下場曝光

▲▼殺警案最衰苦主現身，卡3罪投案下場曝光。（圖／資料照片、翻攝臉書）

▲陳男因地緣關係遭鎖定，成了殺警案最衰苦主。（圖／資料照、翻攝臉書）

記者林悅、莊智勝／台南報導

犯下台南殺警案奪走2命的狂徒林信吾(46歲)，在逃亡17小時後於新竹落網；只是在警方鎖定兇嫌的過程中，有地緣關係、身揹3條案子的通緝犯陳男一度被警方鎖定是兇手，陳男的照片也因此曝光而遭肉搜，臉書貼文更是一夜被灌爆；陳男得知後嚇到主動投案，雖然證明自己的清白，但因他涉1條詐欺案、2條過失傷害罪，事後仍遭警方解送台南地檢歸案，因屬偵字案，訊後飭回。

台南殺警案引起全台關注，警方偵辦過程中，陳男一度被鎖定是兇手，經媒體報導後，陳男曾在2021年PO出的臉書貼文「凹蠻也要有個限度。該我了，最好都吞下去」瞬間被網友灌爆，一夜之間湧入上千則留言；陳男得知後也嚇傻，最後不得不主動出面投案。

在真相大白後，陳男阿嬤對媒體表示，她一直相信孫子不會殺人放火，也不可能會殺警察，但她還是勸孫子主動到案說明。阿嬤說，她昨夜哭了一整晚，早上起來手腳還在發抖，相關單位冤枉她孫子，應該來村裡「洗門風」。

對此，警方也回應，一開始之所以鎖定陳男，是因為陳有地緣關係，又是竊盜通緝犯。另外，殉職警手上的警用小電腦，上面最後一筆查詢資料顯示陳男，所以才將其列為嫌疑人。不過，警方不只鎖定一名嫌疑人，直到最後逐一排查，才確定是46歲林信吾涉案。

▼殺警案真凶林信吾。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼林信吾移送地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）

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