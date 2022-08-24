快訊／殺警案最衰苦主被收押！涉詐欺遭通緝　法官訊後送看守所

記者林悅、蔡怡萍／台南報導

犯下台南殺警案奪走2命的狂徒林信吾(46歲)，在逃亡17小時後於新竹落網；只是在警方鎖定兇嫌的過程中，有地緣關係、身背3條案子的通緝犯陳男一度被警方鎖定是兇手，陳男的照片也因此曝光而遭肉搜，臉書貼文更是一夜被灌爆；陳男得知後嚇到主動投案，雖然證明自己不是殺害2名員警的殺人犯，台南地檢署也針對陳男涉的2條過失傷害罪先行飭回，不過詐欺部分因遭通緝解送台南地院歸案後，已在23日晚上由法官裁定收押。

▲一度被誤認是殺警兇嫌的陳男，因詐欺案通緝中遭法院裁定收押。（圖／資料照片、翻攝臉書）



台南殺警案引起全台關注，警方偵辦過程中，陳男一度被鎖定是兇手，經媒體報導後，陳男曾在2021年PO出的臉書貼文「凹蠻也要有個限度。該我了，最好都吞下去」瞬間被網友灌爆，一夜之間湧入上千則留言；陳男得知後也嚇傻，最後不得不主動出面投案。

在真相大白後，陳男阿嬤對媒體表示，她一直相信孫子不會殺人放火，也不可能會殺警察，但她還是勸孫子主動到案說明。阿嬤說，她昨夜哭了一整晚，早上起來手腳還在發抖，相關單位冤枉她孫子，應該來村裡「洗門風」。

據了解，台南地檢署針對陳男所犯下通緝案訊問後，因台南地院另有通緝案件，即將陳男解送台南地院歸案，台南地院上午也說明，因陳男涉犯詐欺案被台南地院通緝，認陳已有多次犯罪紀錄及通緝前科，本次再經通緝到案，顯有逃避偵審、執行程序之故意，認有逃亡及反覆實施犯罪事實之羈押原因，23日晚上經法官訊後已裁定收押（未禁見）。

▲台南殺警兇嫌林信吾逃亡17小時後落網。（圖／記者陳以昇翻攝）